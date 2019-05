Paris yakınlarında denilebilecek "Vaux-le-Vicomte" şatosunu gezerken şaşırmıştım...

Şatonun sahibi kont hazretleri evini müze yapmış bilet kesip gezdiriyordu ya, bununla da yetinmemişti...

Şatonun damı aktarılacaktı ama parası yetmiyordu...

Damın aslına uygun olarak "arduvaz" kaplama olması da şarttı tabii...

O da şöyle bir çıkar yol bulmuştu: Her bir arduvaz tabakanın üstüne (el kadar bir şey) isteyen adını yazdırabiliyordu.

Ceremesi 25 avro!

Dama çıksan da görünmez, tepeden helikopterle baksan da okunmaz.

Belki birkaç yüzyıl sonra şatonun damını yeniden aktaracak olanlar, o kırık arduvaz parçalarından birinin üstünde senin adını görürler de on dakikalığına on kişi nezdinde meşhur olursun.

***

***

NASA bir kampanya başlatmış.kampanyası.2020'de fırlatılıp 2021'de Mars'a ulaşacak olan uzay aracına...İsimlerin neyin üstüne yazılacağını merak ettiyseniz söyleyelim: Hepsi bir "mikroçipte" toplanacak.Herhalde eser-i cedit kağıdına yazacak değillerdi.Fakat katılana bilet de kesiyorlar, maç biletine benziyor. Onu saklıyorsun, ileride torununa torbana gösteriyorsun, yutturabilirsendiyebilmek için.Marslılar da, hani sivri kafalı yeşil renkli adamlar, bu çipi alacaklar, kendi bilgisayarlarında okuyacaklar,diye sevinecekler.Çünkü Türkiye'den tam 1 milyon 291 bin 772 katılım var!Amerika'da bile bu sayı 430 binde kalıyor.demiştim, sözümü geri alıyorum.NASA bu sanal yolculuğa para almıyor.Fakat İgor Aşurbeyli denilen çakal, Asgardia vatandaşlarından alıyor.Adından başka hiçbir varlığı olmayan buönceleri bedava vatandaş kaydediyordu, şimdi artık vatandaşlarından düzenli olarak her yıl 500 avro toplayacağını açıkladı. Önceyaptı, ayak alıştırdı, şimdi keseliyor.Şaka değil, Asgardia'nın Türkiye'den 33 bin vatandaşı var.Haddim olmayarak iki şey öneriyorum:Devlet şu Mars'a giden uyanıklardanalsın.27 milyon liraya yakın bir para toplanır, vallahi Şeyma'nın nafakası kadar...Bir de, Mehmet Maçoğlu yoldaş, belediyesinin adınıyapsın.Saçma bulanları ne güzel gericilikle suçlar,söylersiniz.Ne yani, istikbal göklerde değil miydi?