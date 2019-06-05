Jennifer Lopez bir otelde konser vermek üzere Antalya'ya geliyormuş. Tek konser.

Bunlar bu gibi durumlarda üç şarkı söyleyip inerler, bunun iki saat sahnede kalması bekleniyormuş. Kesin değil, umuluyor.

Geliyormuş ama bazı şartlar koşmuş: Ülkemizde güvenlik bulunmadığından kurşun geçirmez camlı odada kalacakmış. Üç gece.

Belki de Jennifer'a "kavuşamayan" ağır gençlerimizin "ya benim olacaksın ya toprağın" yaklaşımıyla bir halt etmelerinden korkuyor...

Oda, beş yatak odalı bir villada. Jennifer bir kolunu bir odaya, bir bacağını başka bir odaya serse gene dolduramaz. Belki de "Hispanik kalçası" sığmıyor.

Elbette özel yüzme havuzu da var. Helikopter pisti bile var. Bahçesiyle birlikte 3 bin 500 metrekare.

Yok canım, ancak sığarlar. Jennifer, Babıali'de bir gazeteden ötekine transfer olan bazı yıldızlar gibi "ekibiyle" geliyor. Ekip 35 kişi.

Lakin Jennifer, nasıl derler, biraz "masarifli"...

Jennifer 20 bin avro. Yani 135 bin lira.

Bu loca isteyenler için.

"Ayakta Jennifer" daha ucuz. Yalnızca 4 bin liracık.

Otel müşterilerine Jennifer bedava ama "en az 7 gün 7 gece konaklama" şartı aranıyormuş.

Otel faturasından 135 bin lirayı düşün, kaça denize girdiğinizi anlarsınız.

İnsan locaya niçin bu kadar yüksek bir fiyat öder, hiç anlayamadık.

Belki de locada "çakşırını indirmek" daha kolay da onun için.

Ama Jennifer locada olmayacak ki, Jennifer sahnede.

Yani videosunu seyretsen bedavaya gelir.

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