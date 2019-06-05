Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Engin Ardıç > Cenifırcı, Cenifırcı, Cenifır kaça?
ENGİN ARDIÇ
05 Haziran 2019, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Cenifırcı, Cenifırcı, Cenifır kaça?

bir otelde konser vermek üzere Antalya'ya geliyormuş. Tek konser.
Bunlar bu gibi durumlarda üç şarkı söyleyip inerler, bunun iki saat sahnede kalması bekleniyormuş. Kesin değil, umuluyor.
Geliyormuş ama bazı şartlar koşmuş: Ülkemizde güvenlik bulunmadığından kurşun geçirmez camlı odada kalacakmış. Üç gece.
Belki de Jennifer'a "kavuşamayan" ağır gençlerimizin "ya benim olacaksın ya toprağın" yaklaşımıyla bir halt etmelerinden korkuyor...
Oda, beş yatak odalı bir villada. Jennifer bir kolunu bir odaya, bir bacağını başka bir odaya serse gene dolduramaz. Belki de "Hispanik kalçası" sığmıyor.
Elbette özel yüzme havuzu da var. Helikopter pisti bile var. Bahçesiyle birlikte 3 bin 500 metrekare.
Yok canım, ancak sığarlar. Jennifer, Babıali'de bir gazeteden ötekine transfer olan bazı yıldızlar gibi "ekibiyle" geliyor. Ekip 35 kişi.
Lakin Jennifer, nasıl derler, biraz "masarifli"...
Jennifer 20 bin avro. Yani 135 bin lira.
Bu loca isteyenler için.
"Ayakta Jennifer" daha ucuz. Yalnızca 4 bin liracık.
Otel müşterilerine Jennifer bedava ama "en az 7 gün 7 gece konaklama" şartı aranıyormuş.
Otel faturasından 135 bin lirayı düşün, kaça denize girdiğinizi anlarsınız.
İnsan locaya niçin bu kadar yüksek bir fiyat öder, hiç anlayamadık.
Belki de locada "çakşırını indirmek" daha kolay da onun için.
Ama Jennifer locada olmayacak ki, Jennifer sahnede.
Yani videosunu seyretsen bedavaya gelir.

***
Jennifer 1969 doğumlu, tastamam 50 yaşında.
Bu yaşta 135 bin liraya bilet kesebiliyorsa kendisine şapka çıkarmak gerekir.
"Buena Vista Social Club" topluluğunun solisti Omara Portuondo karaborsada ancak 200 dolara kabul görmüştü, ama Omara o sıralar 70 yaşlarındaydı (şu anda 89)...
Jennifer, Alex Rodriguez adında bir adamla beraber, üstelik iki çocuğu var, ama otel müdürünün söylediğine göre "evlenmek istiyormuş"...
Bu niçin sünnetli bir vatandaşımız olmasın?
Haydi arslanlar, bizi başarıyla temsil edin, şu Alex'in elinden şu kızı alın!
Kız azıcık karta kaçmış ama zarar yok.
Öbür türlü 135 bin lirayı niçin veriyorsunuz, eşek misiniz?
O da size soracaktır, katın var mı, araban var mı, sigorta primlerini çalışırken mi ödedin açıktan mı verdin?
Jennifer Antalya konserini 6 Ağustos'ta verecek, kendisinin doğum tarihi, 'a sordum, 24 Temmuz... Ama otel müdürü "bu sene onun doğum günü" demiş.
Böylece insanların bazı seneler idrak ettiklerini, bazı seneler de etmediklerini öğrenmiş olduk.
Bilin de, sonra "bizim 135 bin lira kimlere gitti" diye sormayın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN