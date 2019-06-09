Ekrem İmamoğlu kazanırsa yeni yeni skandallar bekleyiniz.

Çünkü bütün o "füsülük" görüntüsünün altında kaba ve saldırgan bir siyasetçi.

Mutlaka bazı olaylar yaratacaktır.

Muharrem İnce de öyleydi ama hiç olmazsa düzgündü.

Ona hiçbir zaman Koç Holding'in özel uçağı "tahsis" edilmedi. Parti yönetimi de kılını bile kıpırdatmadı.

Çünkü kazanamayacağını biliyorlardı, kazanmasını da istemiyorlardı, bir an önce kaybedip Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilmesini bekliyorlardı.

Fakat ne biri cumhurbaşkanı olabilecek adamdı, ne de öteki İstanbul'a belediye reisi olabilecek adamdır.

İkisinde de o "kalibre" yok.

Derinlik yok, perspektif yok.

"Siyasi balonlar" sözkonusu.

Bunların bir de Nurettin'i vardı otuz yıl önce, o da kısa zamanda o koltuğa hiç uymadığını kanıtlamıştı. Onu da Ergun yedi.

Yani, bunları solcu sananlar gene üzüldüler.

Neyin ne olduğunu bilenler de "arpalar elden gitti" diye kahroldular.

***

Peki ya kaybederse?...Koç Holding "" deyip havlu atacak mıdır?" deyip pes edecekmidir?" deyip nostaljiye mi yatacaktır?Birtakım avanak solcular "" deyip hidayete mi ereceklerdiryoksa?Belki içlerinde en akıllıları "" diye nedametgetirip dövünebilirler bile. (İşit de inanma.)Bu da bizi CHP içinde çıkacak çıngaragötürür.İmamoğlu kaybederse kurultay ufukta görünür.Ama hiçbir şey değişmez.CHP içinde hiçbir hizip partiyi ele geçirebilecek güçte değildir. Kemal Bey partiyi demir kasnaklarla sımsıkı sarmıştır.Parti başkanı, parti isterse değil, ancak Amerika isterse değişir.Bu sefer de bir "" bulup onu mu öne sürerler?Bilmem. Bayan Gina Haspel'e sorunuz." diye mektup yazmanız yeterlidir, eline mutlaka ulaşacaktır.Size mutlaka bir yanıt da verilecekir, dua edin de uydudan Mangalcı Bahattin'e yaptıkları gibi olmasın.