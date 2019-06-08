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ENGİN ARDIÇ
08 Haziran 2019, Cumartesi ENGİN ARDIÇ

Seyret de ferahla

Yalnızca yaşlı Kemalist bayanların, Kemalizm dininin başrahibi "kitap Yılmaz'ın" müritlerinin, eh, bir de faşist gazetenin gedikli müşterilerinin izledikleri, başka kimsenin de iplemediği bir televizyon kanalı var...
, çok lazımmış gibi, burada canlı yayına çıkacakmış. Gene militanı bir gazetecinin köşesinden öğrendik.
'daki evinden katılacakmış. Bırakın Meclis'e gidip kürsüye çıkmayı, televizyon stüdyosuna bile kalkıp gidecek hali yok.
Hey gidi günler hey... Yirmi yedi yıl önce bizim Kırmızı Koltuk programına ortalama üç haftada bir 'dan arslanlar gibi atlar atlar gelirdi...
Programda "siyasi gelişmeler" değerlendirilecekmiş.
Yok yahu? Biz de şarkı söyleyecek sanmıştık.

***

Deniz Baykal acaba ne diyecek?
"Bu İmamoğlu denilen adam sağcı, böyle CHP adayı olmaz" mı diyecek? Ne münasebet.
"Bir 'oğlu' daha vardı, İhsanoğlu, hatta Kemal Bey şaşırıp ona Ekmeloğlu diyordu" şeklinde nostalji mi yapacak? I ıh.
Yoksa "bu İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nun yerine hazırlamak için parlatmaya çalışıyorlar" mı diyecek? Yok canım.
Acaba "cinsel konulara" girer mi? Asla.
"O zamanlar çok şükür elim ayağım tutuyordu, ne işler başardım" der mi? Daha neler.
"FETÖ bu zaafımdan yararlanıp bana alçakça, çok çirkin bir tuzak kurdu, beni devirdiler, yerime Kemal'i geçirdiler" der mi? Sanmam.
"Kemal Bey koskoca CHP'yi kendi çiftliğine çevirdi" mi diyecek yoksa? Elbette hayır.
"Parti içindeki hizipler her zaman olduğu gibi birbirlerini yemeye can atıyorlar ama bunu bir türlü gündeme getiremiyorlar" der mi Beklemeyin.
"CHP her zaman olduğu gibi 2023 seçiminde de havasını alacaktır" der mi? İşit de inanma.
"CHP sola yatsa da hava alır sağa yatsa da" demesini bekler misiniz? Daha çok beklersiniz.
"Bu alt tarafı bir belediye seçimi ama bunların derdi belediyecilik yapmak değil İstanbul'u ele geçirmek" mi diyecektir? Mümkün değil.
"Çünkü ucunda da büyük para var" cümlesi ağzından çıkar mı? Çıkmaz.
"Belediyecilik konusunda hiçbir lafları yok, onun için vaziyeti 'demokrasi, özgürlük, hak, hukuk, guguk' gibi genelgeçer ve ilgisiz laflarla idare ediyorlar"... Bunu mu söylemesini bekliyorsunuz yoksa?
"Bal gibi din sömürüsü yapıyorlar sonra da karşı tarafı din sömürüsüyle suçluyorlar" diyecek midir? Ne gezer.
"Dindarlara küfür edenler utanmadan iftar yemeklerine katılacak kadar ikiyüzlülüğü ele aldılar" demeyecektir herhalde...

***
Peki öyleyse ne diyecek?
Tabii ki iktidara atıp tutacak.
Kısa beyaz saçlı, geçkin Kemalist bayanlar da durdukları yerde kendi kendilerine vuslata erecekler.

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