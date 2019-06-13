Yeni birtakım gezegenler bulmuşlar, bizim güneş sistemimizde değil tabii, başka sistemlerde.

Internet'te "dünyanın düz olduğunu" ileri süren Amerikan psikopatlarından henüz bir eleştiri gelmedi.

Bu gezegenlerden biri, dünyamıza 457 ışık yılı uzaklıkta ("kozmik" ölçülere göre yakın sayılır)... Pegasus takımyıldızında.

Adını şimdilik WASP-52 koymuşlar.

Ama bize bırakacaklarmış.

Yok, gezegenin mülkiyetini değil, adını.

Bu WASP-52 aslında gezegenin adı değil, çevresinde döndüğü "güneşinin" adı. İkisine de böyle bir "kod" vermişler. (Galiba güneşine 52a, gezegenine 52b, necip Türk matbuatı iki eliyle bir haberi doğru dürüst yazamadığı için tam anlayamadık.) Şimdi bu WASP ne anlama geliyor? İngilizce "eşek arısı" mı, yoksa Amerika'nın ayrıcalıklı ve yönetici sınıfı olan "white, Anglo-saxon, protestant" takımına bir kıyak mı?

Sulu mudur susuz mu, havası var mıdır, yaşanır mı yaşanmaz mı, göç edelim mi, şimdi gitsek ileride akrabalarımızı da aldırabilir miyiz, orada "karı kız durumları" nedir, bilemiyoruz.

Uluslararası Astronomi Birliği IAU, yeni bulunan gezegenleri bazı ülkelere dağıtıyormuş, onlara isim koyma hakkı veriyormuş.

Bunu da bize vermişler.

Bu bir yüzüncü kuruluş yıldönümü etkinliğiymiş.

Ancak isim koyabilmenin çeşitli kuralları var.

Bir kere, Latin alfabesiyle yazılacak!

Gericilik istemiyorlar, yok öyle kargacık burgacık Rus alfabesi, Çin alfabesi, Arap alfabesi.

Birden fazla dilde telaffuz edilebilir olmalıymış, yok öyle "Laugardalsvöllur" falan.

Ayrıca en az 4, en fazla 16 "karakter" olmak zorunda.

Gırgır olsun diye "Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?" falan diye isim koymak yok yani.

25 Ekim'e kadar vaktimiz var. Sonuçlar yılbaşında açıklanacak.

Bunların bir komiteleri varmış, "ötegezegen isimlendirme ulusal komitesi" (hangi ulus oluyor?), kararı o verecekmiş.

İsim koyacak "resmi bir merci" de aramıyorlar, Internet'e giren her zevzek isim önerebilir.

Bu kıyaklarını da unutmayınız, çünkü bu ayrıcalık yalnızca 70 ülkeye tanınıyor...

Sağolsunlar, bizi adam yerine koymuşlar! Cihangir çocukları sevinebilirler.

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