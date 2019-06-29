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ENGİN ARDIÇ
29 Haziran 2019, Cumartesi ENGİN ARDIÇ

Lumpen cenneti

Erken terhis ve bedelli heyecanı, askerlikten kaçınmak için yanıp tutuşan genç yürekleri saradursun, bir önemli kanun teklifi daha var.
Sporda şiddeti ve düzensizliği önleme kanunu!
Nasıl önlenecek?
Ruhsatlı silahla maça gelenlere 50 günlük adli para cezası verilecekmiş, "taşıma" ruhsatları da "bulundurmaya" çevrilecekmiş.
Yakıcı ya da yaralayıcı madde getirenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis.
(Bozuk para, anahtarlık ve çakmak buna dahil mi? Herif hızını alamayınca cep telefonunu da atıyor!) Bunları "temin edenlere" de 2 ila 5 yıl.
Sahaya atana 1 yıldan 5 yıla kadar...
"Taraftar araçlarında" alkol bulunduranlara 30 günlük adli para cezası (önceden içip "yüklü" gelmişse?) Esrar ya da kokain bulundurana bir şey yok.
Küfür edene 50 günlük adli para cezası.
Yanlış yerden dönen herifin trafik polisine "al şu parayı, üstü kalsın, üç kere daha döneceğim" demesi gibi, "al şu parayı, iki kere daha ana avrat saydıracağım" derse elden bir şey gelmiyor...
Bu küfür "din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözetilerek" edilirse de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis... Bu ceza şu anda 3 aydan 1 yıla kadarmış, arttırılıyor.
Bu farklar gözetilmeden nasıl hakaret edilebilir, bilen varsa anlatsın.
Örneğin, futbolcunun anasına küfür eden, hapisten kurtulup para cezasıyla yetinmek için "ananı ama aynı zamanda babanı da" mı diyecek?

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Eskiden maçlara kadın gidemezdi.
Bolca küfür edilen bir "erkek ortamıydı" tribünler. "Cinsel tacizle" karşı karşıya kalma tehlikesi de cabası.
Şimdi kadınlar da gidiyor çocuklar da, el kadar bebekleri bile götürüyorlar.
Üstelik "bulaşık da yıkayan ofsaytı da bilen" kadınlar çıktı. (Ofsaytı yan hakemlerimiz de öğrenirlerse mesele kalmayacak.) Nasıl sağlandı bu gelişme?
Futbol "lumpenlerin tekelinden" çıktı, ağzı burnu düzgün insanlara da yayıldı.
Gene de Türkiye'de hâkim olan kültür "lumpen kültürüdür"...
Zenci futbolcuya muz gösteren de, kaleciye bıçak atan da, sosyal medya adı verilen pislik ortamında "Erdoğan'ı asacağız" yazan da aynı yaratıktır.
Cezayla adam edebiliyorsanız deneyiniz.
Hani yaya geçitlerinde arabalar yayalara öncelik tanıyacaklardı, kanun öyle diyordu, ne oldu? Gönül rahatlığıyla, korkmadan adım atabiliyor musunuz?

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