Çince öğreten kitaplar kapış kapış gidiyormuş.

Geçen yıl 400 bin Çinli turist gelmiş, bu yıl 500 bin, iki yıl sonra bu sayının 1 milyona çıkması bekleniyormuş.

Bu kadar çok sayıda Çinli gelirse elbette ortalığı "Çince tabelalar" da kaplayacak...

Onları da yasaklayacak mısınız arslanlar?

Ne de olsa harf devrimine aykırı...

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Sakla turşusunu kurarsın



Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Derneği, "para üstü bir kuruş da olsa istenmeli" diyor...

Halkımız çoğu zaman böyle kuruş düzeyinde para üstünü almıyor, bırakıveriyor.

Avrupa'ya her gidişimde bendeniz de "bir sentin hesabını yapan kefereyi" küçümserim. Çünkü gönlümüz zengindir bizim.

Darphanenin bastığı her 1 kuruşun maliyeti 2 kuruş!

Buna rağmen bu "verimsizlik komedisi" sürüyor.

288 milyon liralık 1 kuruş, 2 milyar liralık 5 kuruş ve 2 milyar liralık da 10 kuruş varmış tedavülde, fakat ara ki bulasın!

Böyle toplayınca büyük para tutan o kuruşlar, insanlara tek tek bir şey ifade etmiyor.

Çünkü 1 kuruş bugünkü kurdan 1 doların tam 560'ta biridir!

İnsanların talep etmesini istiyorsan ya ona değer kazandırmaya bakacaksın, ya da bu saçma paraları basmaktan ve darphaneyi zarara sokmaktan vazgeçeceksin.

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Habermas'ta mı okudun Adorno'da mı paşam?



"Osmanlı İngiltere'ye Yavuz ve Midilli isimli iki gemi sipariş etmişti."

Emekli orgeneral İlker Başbuğ

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Az biraz tatil



İşte gene geldi o ünlü "bir bölümü" günleri... Sizden bir hafta izin rica ediyorum. Siyaset serinledi, biz de bir serinleyelim. Bu sayfada 17 Temmuz Çarşamba günü yeniden buluşalım. Unutmayınız efendim, 17 Temmuz Çarşamba...