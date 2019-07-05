Çok şımardılar.

İstanbul Belediyesi'ni ele geçirmiş olmaları başlarını döndürdü. Zafer çığlıklarının ardı arkası gelmedi.

Bu arada "devrim oldu" sanan birtakım solcu ahmaklar da yok değil tabii... Bu ahmaklar 12 Mart'ı da 12 Eylül'ü de aynı sevinç çığlıklarıyla karşılamışlardı, kazığı yediler, gene akıllanmadılar.

Bütün o "kucaklama" edebiyatı falan, hepsi palavra... Kimsenin kimseyi kucakladığı yok, düşmanlıkları sürüyor. Bunun iyice anlaşılması için de belediyede "işçi kıyımının" hızlanması gerekiyor. "İsrafa son veriyoruz" ayağından bütün eski kadrolar tasfiye edilecektir.

Çünkü bunlar "aç geldiler" ve yeni bir İSKİ benzeri skandal da bakalım kaç yıla kadar patlayacaktır?

***

***

***