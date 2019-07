Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi Koşusu yapıldı.

Koşanlar atlar. Atletler değil.

"The Last Romance" isimli at birinci geldi.

"Scoutleo" isimli at dördüncü gelmiş.

Bu birinci gelen atın bir de "Ghost Pasha" isimli "ekürisi" varmış. Yarışı bir süre önde götürürken ardına "Always Forth" takılmış...

Sezon boyunca "The Last Romance"a binen jokey, o gün nedense "Long Runner" isimli atı tercih etmiş.

Kazanan jokey de daha önce "Graystorm" ve "Piano Sonata" isimli atları tercih edermiş...

Fakat Gazi Koşusu'nda gene de "Bold Pilot" isimli at en hızlı olma özelliğini elinde bulunduruyormuş.

Herkesi kucakladığı gibi birinci gelen jokeyi de kucaklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çocuğa ödülünü vermiş... Yok, atı kucaklamamış. O fazla olurdu.

Ödül töreni "Winner Circle" denilen bir yerde yapılmış.

Atlar İngiliz tabii... "Arabın çorabın" beygiriyle ne işimiz olabilir?

Evet, çok yerli ve de milli bir koşu olmuş.

O kadar ki, olay Veliefendi'de mi geçiyor Ascot'ta mı anlayamadık. Çünkü olay yerinde Kate Middleton ve Meghan Markle gibi çiçekli şapka giyen hanımlar da var.

Acaba bu beygir isimleri, "Batılılaşma hamlemizi" özellikle simgeleyen isimler midir?

Yoksa ulu önderin "emperyalistlerin şeylerine alet olmayın" direktifiyle dalga mı geçiliyor?

Faşistler niçin ağızlarını açmıyorlar?

Niçin bu atların isimleri "Ergenekon", "Ötüken", "Deli Dumrul", "Bamsı Beyrek", ya da "Otsukarcı", "Camoka Yiğit", "Bayırgülü" falan değildir, otuzlu yılların felsefesi uyarınca?

Hani "Vecihi, Sabiha, Afet, İsmet" falan da konabilirdi...

***

Birinci gelen atın sahibi tam 2 milyon 847 bin 585 lira kaldırmış.Bu koşu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlendiğine göre, belki banknotlarındeğerlerine fazla aldırmamış, üzerlerinde büyük önderin resmi olduğu içindeğerleri ağır basmıştır.Tabii kimsenin aklına dadiye sormak gelmeyecektir.