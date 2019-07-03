Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Engin Ardıç > Mustafa Kemal’in beygirleri
ENGİN ARDIÇ
03 Temmuz 2019, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Mustafa Kemal’in beygirleri

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi Koşusu yapıldı.
Koşanlar atlar. Atletler değil.
"The Last Romance" isimli at birinci geldi.
"Scoutleo" isimli at dördüncü gelmiş.
Bu birinci gelen atın bir de "Ghost Pasha" isimli "ekürisi" varmış. Yarışı bir süre önde götürürken ardına "Always Forth" takılmış...
Sezon boyunca "The Last Romance"a binen jokey, o gün nedense "Long Runner" isimli atı tercih etmiş.
Kazanan jokey de daha önce "Graystorm" ve "Piano Sonata" isimli atları tercih edermiş...
Fakat Gazi Koşusu'nda gene de "Bold Pilot" isimli at en hızlı olma özelliğini elinde bulunduruyormuş.
Herkesi kucakladığı gibi birinci gelen jokeyi de kucaklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çocuğa ödülünü vermiş... Yok, atı kucaklamamış. O fazla olurdu.
Ödül töreni "Winner Circle" denilen bir yerde yapılmış.
Atlar İngiliz tabii... "Arabın çorabın" beygiriyle ne işimiz olabilir?
Evet, çok yerli ve de milli bir koşu olmuş.
O kadar ki, olay Veliefendi'de mi geçiyor Ascot'ta mı anlayamadık. Çünkü olay yerinde Kate Middleton ve Meghan Markle gibi çiçekli şapka giyen hanımlar da var.
Acaba bu beygir isimleri, "Batılılaşma hamlemizi" özellikle simgeleyen isimler midir?
Yoksa ulu önderin "emperyalistlerin şeylerine alet olmayın" direktifiyle dalga mı geçiliyor?
Faşistler niçin ağızlarını açmıyorlar?
Niçin bu atların isimleri "Ergenekon", "Ötüken", "Deli Dumrul", "Bamsı Beyrek", ya da "Otsukarcı", "Camoka Yiğit", "Bayırgülü" falan değildir, otuzlu yılların felsefesi uyarınca?
Hani "Vecihi, Sabiha, Afet, İsmet" falan da konabilirdi...

***
Birinci gelen atın sahibi tam 2 milyon 847 bin 585 lira kaldırmış.
Bu koşu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlendiğine göre, belki banknotların "maddi" değerlerine fazla aldırmamış, üzerlerinde büyük önderin resmi olduğu için "manevi" değerleri ağır basmıştır.
Tabii kimsenin aklına da "kumar oynatıp mano toplamaya Atatürk'ün ismini alet etmeye utanmıyor musunuz" diye sormak gelmeyecektir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN