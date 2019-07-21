Sınav deyince akla gelen bir sürü kısaltma var: ÖSYS, ÖSYM, TYT, YDT, AYT, YKS, falan filan.

O çağı geçmiş insanlarda hiçbir ilgi uyandırmıyor, bunlarla ilgili haberler okunmadan geçiliyor. Hele o çarşaf çarşaf sınav soruları listesi... "Başka gazeteler araklamasın" diye bir de sayfanın ortasına "filigran" koyarlar...

Her sene bu sıralar düzenli olarak gözümüze sokulan yorucu konular.

Birinci, ikinci ve üçüncü gelen çocukları da reklam için kullanırlar: "Dershanemize geldi de böyle oldu maşallah"... Muharrem kulakların çınlasın.

Lakin okul çağındaki gençler ve bunların anaları babaları için "hayati" önem taşıyan konulardır bunlar.

Nöbet değiştiriliyor, çocuğu iyi kötü bir yeri kazanmış ana baba konuyu kapatıyor, bir daha dönüp bakmıyor, "arkadan gelenlere" devrediyor.

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