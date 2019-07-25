Solcu olmayan solun lideri İmamoğlu basında birdenbire ortadan kayboldu.

Adam bir şey yapmıyor ki alıp da abartasın, parlatasın... Yaygara edenler sustular.

Bodrum'da tatildeymiş, Zülküf'ün konserine gitmiş.

Zülküf de "gönlündeki cumhurbaşkanının kankası Ekrem" olduğunu bildirmiş. Nasıl olduysa, kendisinin o mevkide gözü yokmuş.

İmamoğlu bir aydır belediye reisi koltuğunda oturuyor.

Konser konser gezmekten başka bir marifetini görmedik.

Ha, bir de otogar bastı galiba, "temizleyin şuraları" dedi.

Tövbe, "AK Partili" bazı belediye şirketi yöneticilerini "yürüttü"...

Ne ki, Kılıçdaroğlu da bütün "kendi" belediyelerine şu talimatı verdi: "Militanları belediyeye doldurmakta acele etmeyin, bir yıl kadar bekleyin!"

İmamoğlu İstanbul'un trafik sorununu çözecekti... Bu arada işsizlik, pahalılık vb. başka sorunları da çözecekti.

Birçok ahmak bu niyetle ona oy verdi.

Sonra çıktı, "trafik sorununu çözeceğim ama şimdi değil, kışın, şimdi köprüde bakım ve onarım çalışmaları var" deyiverdi. Kış gelip de okulların servis otobüsleri trafiğe çıkınca sorun daha kolay çözülecek.

Ahmaklar buruldular mı bilmem ama burulmak için önlerine daha nice fırsatlar çıkacak...

İmamoğlu trafik sorununu çözmek için daha başka girişimlerde de bulundu.

"Metrobüste yaşlılara yer vereceksiniz, insanlara kibar davranacaksınız, herkes birbirine gülümseyecek" gibi bir fetva verdi.

Sosyaldemokrat olmayan İmamoğlu'na bu tür "tipik sosyaldemokrat lafazanlıklarını" hiç yakıştıramadık.

Şimdi bir kalıyor sağa sola, vara yoğa "Demokrasi Parkı, Özgürlük Meydanı, Katılım Caddesi, Adalet Sokağı" gibi isimler vermek...

En büyük uzmanlıkları budur.

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Solcu olmayan solun lideri dört yıl sonra cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak.

Şimdilik amigoları bir yandan "büyük bir lider doğuyor" diye yestehlerken, bir yandan da "adama bir türlü 'solcuyum' dedirtemedik" diye yakınıyorlar...

Biz de Kılıçdaroğlu'nun koyduğu "işe militan sokma" yasağının bir an önce kalkmasını, muhterem CHP kalantorlarının bir an önce belediye arpalıklarına aç kurt gibi saldırmalarını bekliyoruz...

Yeni bir İSKİ skandalından bizi mahrum etmesinler.

Eğlenceli günlerdi, yirmi beş yıldır hasret kaldık.

Canım hiç mi çıkmayacaktır bunların arasından açgözlü ve de karta kaçmış bir zampara?

Birkaç milyar Türk Lirası, terk edilmiş orta yaşlı bir kadın ve gözü fıldır fıldır dışarıda bir genç kız yeterlidir İmamoğlu'nu Nurettin'in olduğu yere göndermeye...

Lakin kız karga gibi olacak, güzel çıkarsa hiç kıymeti yok.

Bir arkadaşım o zamanlar "sosyaldemokratlar ekonomiden anlamadıkları gibi kadından da anlamazlar" demişti.