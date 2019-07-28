Biliyorsunuz, Ankara Belediye Reisi Mansur Yavaş belediye çalışanlarına sakal bırakmayı yasakladı. Aynı zamanda kravat takma zorunluluğu getirdi. Bu zorunluluk itfaiyecileri de kapsıyor.

Bütün bu "CHP önlemleri", 1982 yılında yani Kenan Evren diktasında yayınlanmış bir yönetmeliğe dayandırılıyor.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"... Bunun "erkek memurlara" yönelik maddesi...

Buna göre, sakalını kesmek ve kravat takmak da yetmiyor.

"Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade" olacak.

Yani, yok öyle Ermenegildo Zegna'dan falan giyinmek!

"Kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler" yasak. Ceketinin içine hırka giyebilirsin, sıcak tutar.

"Ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı" olacak.

Açık ayakkabı erkek memura yakışmıyor, sonra Allah korusun senin için "şöyle böyle" derler... Sandalet yasak, atkılı ayakkabı da yasak. "Cırtlı" giymeyeceksin, bağcıklı tercih edeceksin.

"Kulak ortasından aşağı favori bırakmak" da yasak. "Saçlar, enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde" kestirilecek. Üstelik "taranmış" olacak.

Elvis Presley gibi önce tarayıp sonra dağıtmak yok, tarayıp öyle bırakacaksın.

"Bıyık uzunluğu üst dudak boyunu geçemez"...

Sarkık bıyık "halka dönük" sayıldığı için yasak, Wilhelm ya da Enver bıyığı da "Hakk'a dönük" sayıldığı için.

"Bıyık üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir"...

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Etek tıraşını nasıl yapsınlar ey muhterem bürokrasi?Hepten mi "cıllop gibi" olmalı yoksa bir miktar uzatılabilir mi?Şekilli olursa caiz midir?Bazı delişmen kadınlar sevgililerini etkilemek için "kalp şeklinde" falan kestiriyorlar, uygun mudur?Kenan Evren'in, ölümünediyerek üzüldüğüDalida nasıldı acaba?Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuda dahatedbirler almasını isteriz.Çorap konusunda bir şey denilmemiş, bu konu açıklığa kavuşturulmalı, renkli ya daçorap kesinlikle yasaklanmalıdır.Renkli don ya da desenli don da yasaklanmalıdır.Donlar "slip" mi olacak, paçalı mı? Kasıkta mı bitecek diz kapağına doğru uzanabilir mi?serbest olacak mı?Bir belediye reisi bu konulara eğilmeyecekse hangi konulara eğilecektir,ses dinleyip kulağını eğitmek için konserden konsere mi koşacaktır?