İstanbul'un yeni belediye reisi Ekrem İmamoğlu'na çok kişi çeşitli nedenlerle oy verdi.***
Kimisi Binali Yıldırım'ı "yaşlı" bulduğu için...
Kimisi, İsmail'den aldığı sorulara önceden "tabelalı mabelalı" cevaplar hazırlayıp gelmesinden etkilendiği için...
Bazı hanımlar, bir zamanlar Profesör Ahmet Mete Işıkara'yı "Türkiye'nin en yakışıklı erkeği" seçmiş oldukları gibi Ekrem Bey'i de genç ve yakışıklı bulduklarından...
Çok kişi "Tayyip'e kazık olsun" diye...
Gene birçok kişi de "işsizliği ve enflasyonu halledecek" diye...
Kendisi de öyle söylüyordu.
Hele bir mazbatayı alsındı, ortada ne trafik sorunu kalacaktı, ne işsizlik ne de hayat pahalılığı.
Gerçi trafiği "kışa doğru" çözecekti ama ötekilere de herhalde uygun bir zaman bulacaktı.
Beklentiler bu yöndeydi.
Oysa şimdi, kendi genel başkanından esaslı bir zılgıt yemiş bulunuyor.
Bunlar bir "çalıştay
" yaptılar (kim icat etti ulan bu komik lafı?), "kendi
" belediye reislerini topladılar, onlara yol çizdiler.
Orada, Kılıçdaroğlu
elbette bir konuşma yaptı.
Ve tamı tamına şunları dedi:
"Makro politikaya girmeyeceksiniz. Büyük politika sizin işiniz değil, bizim işimiz. Makro ekonomi de sizin işiniz değil. Türkiye'nin ekonomik sorununu siz çözemezsiniz. Bu, hükümetin sorunu. Herkes kendi işini yapsın.
"
Adamcağız tam tatilden dönüp enflasyon
canavarını boğacaktı ki, elini kolunu bağladı.
***
Bu, başta İmamoğlu olmak üzere bütün CHP
belediyelerine esaslı bir "höt
" anlamına geliyor.
Demek ki "alt tarafı bir belediye reisinin
" bol keseden atıp tutmaması
gerekiyormuş.
Belediye "makro politikanın ve makro ekonominin
" yeri değilmiş. (İsteyen "mikro
" yapabilir, o serbest, tanzim satışı falan.)
Yani, işsizlik ve enflasyon gibi meseleler bir belediye reisinin boyunu epey aşarmış.
O zaman, bunları çözeceğim diye seçmene gaz vermeyecekmişsin...
Sonra madara olurmuşsun...
Ama seni destekleyen basın soytarılarında yüz surat mahkeme duvarı olduğu için onlar açısından bir sakınca yokmuş...
Gene de bu bol keseden atıp tutmalar ileride sana seçim kaybettirebilirmiş...
Peki hani bu İmamoğlu bütün bu başarıları kazanacaktı da 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacaktı?
Yoksa vaz mı geçildi?
Partisi, onu cumhurbaşkanı görmek isteyen Zülfü Livaneli'yi gene mi üzecek?
Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ekonomik sorununu çözmek hükümetin sorunudur
"
diyor...
Yani CHP'nin sorunu değil.
O zaman ne konuşuyorsunuz? Hükümet olun, o zaman görüşelim.