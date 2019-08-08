Adnan Menderes'ten önce Türkiye, bırakın traktörün yerlisini, yabancısını da bilmezdi...

Çünkü CHP, tarıma traktör sokup onu modernleştirmek yerine Köy Enstitüleri açıp köylüye marangozluk ve Mozart öğretmek gibi önemli işlerle uğraşıyordu...

Türkiye kendi traktörünü de ancak şimdi yapabildi.

Üstelik elektrikli, "elin mazotuna" bağımlı değil.

Lakin çatlak sesler var.

Yok, traktör konusunda değil.

"Galoş" konusunda!

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