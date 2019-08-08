Adnan Menderes'ten önce Türkiye, bırakın traktörün yerlisini, yabancısını da bilmezdi...***
Çünkü CHP, tarıma traktör sokup onu modernleştirmek yerine Köy Enstitüleri açıp köylüye marangozluk ve Mozart öğretmek gibi önemli işlerle uğraşıyordu...
Türkiye kendi traktörünü de ancak şimdi yapabildi.
Üstelik elektrikli, "elin mazotuna" bağımlı değil.
Lakin çatlak sesler var.
Yok, traktör konusunda değil.
"Galoş" konusunda!
Cumhurbaşkanı bir yerli traktörün önünde resim çektirmiş.
Ayakkabısının üstüne de galoş geçirmiş.
Eee, ne var bunda?
Bunda bir şey yok.
Ama Kılıçdaroğlu
'na sorarsan var.
Traktöre bakmıyor, galoşu görüyor. Eh, dost başa, düşman ayağa bakar.
Bir Çin atasözü vardır, "parmak ayı gösterince onlar parmağa bakarlar
"
diye... Onlar da ayrı...
Galoşa bakmış ve de "mugalata
" fırsatına kavuşmuş.
Ne mi demiş? "Bir ülkeyi yöneten ve cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz
"
demiş.
Neyle basarmış? Sümerbank kundurasıyla mı Gucci'yle mi?
Mugalatayı tadında bırakmamış, iyice suyunu çıkarmış:
"Aşık Veysel ne diyor? Benim sadık yarim kara topraktır, diyor. Toprak nedir? Temizliktir. Su bulamadığınız zaman toprakla abdest alırsınız.
"
Maşallah abdestten namazdan da
anlıyor.
Peki bunun konuyla ne alakası var?
Devam ediyor: "Toprak hepimizi besleyen anamızdır. Peki toprağa neden galoşla basarız? Ayakkabımız toz olmasın diye.
"
Lafı bitirmiş, akım derken başka bir şey demiş, aslında kötü çuvallamış, kendi kalesine de golünü atmış ama doymuyor:
"Özellikle AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Erdemden asla uzaklaşmayın.
"
Ne ilgisi var taşla toprakla bunun?
Yok ama laf olsun torba olsun.
Devam ediyor: "Toprağınızdan, vatanınızdan uzaklaşmayın.
"
Galoş giyenin toprakla teması
kesileceğinden vatanından uzaklaşmış
sayılıyor.
***
Sayın Kılıçdaroğlu'na bir tek şey öneriyorum:
Hani o sevdiği uzun yürüyüşler var ya, adalet, müsavat, uhuvvet, hürriyet, milliyet, cumhuriyet falan yürüyüşleri...
Bundan sonra çıkacağı ilk yürüyüşe yalınayak çıksın!
Toprakla bütünleşsin.
Diken falan batarsa da evvelce yaptığı gibi ya Batticon sürsün ya Biokadin.
Çünkü bir ülkenin ana muhalefet lideri kendi ülkesinin toprağına ayakkabıyla basmaz arkadaş!
Ama şunu diyecektir: Ben toprağa basmıyorum ki, asfalta basıyorum.
***
Dedim de aklıma geldi: Bunların Çanakkale'de dikecekleri tanrıça heykeli ne oldu yahu? Hani temel taşına "Kılıç Taroğlu
" yazmışlardı...