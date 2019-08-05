Sevgili ağabeyim Mehmet Barlas dün Ekrem İmamoğlu'nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne aday göstermişti (!)...

Bence de güzel bir çözüm.

Hem böylece kankası Zülfü Livaneli'nin Türkiye'nin UNESCO Büyükelçiliği'ne atanması da mümkün olacaktır.

Livaneli koltuğunun altında birçok karpuz taşıyor, gerçi bazı karpuzlar ara sıra yere düşüp patlıyorlar ama... Besteci, şarkıcı, roman yazarı, gazete yazarı, belediye reisi adayı, kültür elçisi...

Lise ikiden terk olduğu için cumhurbaşkanlığına heves edemiyor, kendi yerine kankası İmamoğlu'nu öneriyor.

Fakat bizim daha uygun bir aday adayımız var:

Eğer "eski sisteme" dönecekse, CHP, cumhurbaşkanlığına Muazzez İlmiye Çığ'ı aday göstermelidir!

Hem gönlü CHP'de, hem tarafsız, hem de bir Tansu Çiller kadar kadın... Çağdaş Türkiye'ye cuk oturuyor... Taraflı tarafsız... Ahmet Necdet Sezer gibi...

Hem de bir "Atatürk kızı", daha ne?

Diğer kızlar, yani Sabiha, Afet, Ülkü, Mina, Türkan falan, hayatta değiller.

Hem böylece CHP "fabrika ayarlarına" da dönmüş olur. Kemalizm elden gidiyor diyenler seslerini keserler.

Lakin küçük bir sorun var: Muazzez Hanım hayatta ama 105 yaşında!

Ona bakarsanız Atatürk de 138 yaşında, ne olmuş yani?

Sistem değişikliği gerçekleşirse (bakınız, spor medyası ağzıyla konuştum, "değişirse" demedim, "değişikliği gerçekleşirse" dedim)...

Bu "yeni sistemde eski sistem" ancak 2028'de yürürlüğe girer.

O zaman da Muazzez Hanım, Allah daha da uzun ömür versin, 114 yaşını idrak etmiş olur.

Bir diğer güçlü aday Meral Akşener (iktidara yürüdüğünü söylüyor) onun yanında süt kuzusu kalacaktır, hepi topu 72...

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Magazincilere düşen iki görev var.

Birincisi gırgır: Ekrem İmamoğlu'nu Antalya'nın Serik ilçesinin Belek beldesinde Jennifer Lopez'le basın! Programa çeşni olsun diye Kim Kardashian da katılsın, bir grup çalışması yapılsın.

Gerçek olması gerekmez. Futbolcu transferi haberlerinin hangisi gerçek ki?

"Enflasyonu düşürecek, işsizliği ortadan kaldıracak" diye oy verenler bu sefer de "vay ne erkek adam" diye beğenirler.

İkincisi ciddi: Şu konserde bir locaya 20 bin avro sayanları da, karaborsada 50 bin avro bayılanları da tek tek bulup teşhir edin.

Görelim çağdaş Türkiye'nin çağdaş hovardalarını.

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Dedi vallahi

"Ben de ülkücüyüm." Kemal Kılıçdaroğlu