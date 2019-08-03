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ENGİN ARDIÇ
03 Ağustos 2019, Cumartesi ENGİN ARDIÇ

Gereksiz yazı

Eskiden üç gün sürer, dört güne de sarkabilirdi. Şimdi artık bir buçuk saatte bitiyor.
Eskiden başbakan kalkıp genelkurmaya giderdi, şimdi komutanlar başkomutanlarına gidiyorlar.
Eskiden heyecan uyandırırdı...
Elbette bu heyecan halkta değil, gazetecileri arasında gözlenirdi. Başka "mevzuları" yoktu ki...
Şu paşa mı gitmiş, bu paşa mı gelmiş?
Boyun eğeceğimiz vesayeti somut olarak kim temsil edecek?
İleride hangisi darbe yapabilir? Kendimizi ona göre ayarlayalım, kime yağ çekeceğimizi bilelim, ofsayta düşmeyelim.
Memur gazeteleri köpürtürler de köpürtürlerdi...
Şimdi artık kimsenin umurunda değil.
Konu biz sivilleri hiç ilgilendirmiyor.
Şu paşa emekli olmuş, bu paşa terfi etmiş, bize ne?
Paşa bizim maaş farklarının ödenmesiyle ilgileniyor mu?

***

Ama denediler.
Eski hastalıkları nüksetti. Sıtma gibi bu, kolay geçmiyor, durup durup tekrarlıyor.
Eski günleri özlediler. O eski heyecanı kendilerince yaratmak için dedikodu çıkarmaya kalktılar. Dedikodu elbette kaynaklıydı, ama bile bile sazan gibi üstüne atlıyorlardı.
'yla 'nın arası kötüymüş... Vah vah...
Yani, bütün komuta kademesi değişecekmiş!...
Hulusi Paşa onları orada tutmazmış...
Komuta kademesi de taş gibi yerinde duruyor, Yaşar Paşa da daha en az iki yıl orada.
Pardon, Yaşar Paşa ne komutanıydı yahu?
Genelkurmay başkanı. Biliyor muydunuz?
Halk komutanları tanımıyor, isimleriyle ilgilenmiyor.
Bu, Türk ordusunun 'ya karşı elde ettiği başarıları küçümsemek değil tabii.
Normale dönüş...
'da da böyledir, sokakta çevir sor, hiçbir Fransız, ordusunun komutanlarını ha deyince sayamaz.
Çünkü orada "bürokrasi vesayeti" yoktur.
Artık bizde de yok.

***

GEREKSİZ KURULTAY
Fakat, iyice umutlarını kestikleri için, İYİ Parti kurultayını köpürtemediler.
Çünkü kimsenin umurunda değil.
Genel idare kurulunun koltuk sayısı azaltılacakmış, genel başkan yardımcısı sayısı da azaltılacakmış, çarşaf liste çıkacakmış, falan filan.
Eee, bize ne bundan?
İYİ Parti'nin hem de "olağanüstü" kurultayı tek sütuna bit kadar haber olabildi.
Çünkü Meral Hanım'ı bıraktılar, yeni gözdeleri Ekrem Bey.

***
Akıl vereyim: İmamoğlu'nu konserine götürsünler, orada bol bol resmini çeksinler. Sever böyle atraksiyonları. Belki Jennifer de onu sever canım.
Konserin loca fiyatı karaborsada elli bin avroya çıkmış. Eh, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Yağcılığın o kadarcık bir bedeli de olmayacak mı?

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