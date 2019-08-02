CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hepiniz tanıyorsunuz: Kendisi, İlhan Ümit Kaftancıoğlu'nun gelinidir.

Yetmişli yılların terörüne kurban giden merhum İlhan Ümit Kaftancıoğlu'nun asıl adı Garip Tatar'dı.

Ne kadar güzel bir "sol yazar" ismi... Emekçi halkın dibi...

Hayır, adını değiştirmişti. Burjuva kokan, hatta aristokrat kokan bir isim uydurmuştu kendine.

Hani "Ulyanov'un adını Lenin, Çugaşvili'nin Stalin, Radomısliyski'nin Zinoviev, Rosenfeld'in Kamenev yapması gibi" diyeceğim ama o kadar ileri gitmeyelim.

Onlar yasa dışı Bolşevikler'di, kendilerini Çar'ın polisinden gizlemeleri gerekiyordu ve bunlar da "kod adları" olmuştu. İktidara gelince bir daha asıl isimlerine dönmediler, bu şekilde tanınmışlardı.

Onun için isterseniz "Karabulut'un Kılıçdaroğlu, Müdafa'nın İmamoğlu olması gibi" diyelim. (Yok, kendileri değil babaları değiştirmiş.)

Oysa bunlar "yasa içi" insanlar.

Niçin gerek duymuşlar?

Ben şimdi adımı Ebubekir Malkoçoğlu, ya da Abdülfettah Köroğlu, ya da Rükneddin Kiziroğlu yapsam hepiniz bir tarafınızla gülersiniz, değil mi?

Oysa bunlara gülmüyorsunuz.

Gülmemek bir yana, "doğal" karşılıyorsunuz.

Sahne hayatına atılmak isteyen Aleyna Sündüs Özkerestecioğlu'nun kendine "Alev Yakar" gibi bir isim uydurması da hiç tuhafınıza gitmez.

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