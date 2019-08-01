İnsan şöyle koltuğunda iyice bir kaşarlanır da fiyaskolara sonra imza atmaya başlar, değil mi? Bunlar daha kalçaları koltuklarını ısıtmadan su koyuverdiler. Daha başında...

Dört yandan "CHP'li belediyelerde skandal" haberleri geliyor.

İtiraf edelim ki bu kadar çabuk beklemiyorduk...

Basın amigoları paniklediler.

Başta genel başkanları Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepsi "yeni bir 1994 bozgunundan" korkar oldular. Daha şimdiden.

Belediye seçiminin üstünden hepi topu dört ay geçti.

Daha önlerinde 4 yıl 8 ay var.

Şimdiden böyle olacaksa, sonrasını siz düşünün.

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