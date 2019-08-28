Eylül ayı yaklaştıkça muhalif gazeteciler heyecanlanıyorlar...

Yok, bu sene palamut yokmuş ama bol hamsi varmış, ondan değil...

Bazı barolar "adli yıl" açılışına gidecekler mi, gitmeyecekler mi?

Buna çok önem veriyorlar.

Muvafık avukatlar gidecekler, CHP ve HDP'li avukatlar gitmeyecekler.

CHP'li olarak bilinen Metin Feyzioğlu'nun (ki bütün baroların ortak başkanıdır, bir "üst başkan"dır) gideceğini açıklaması küfür yağmurları başlattı. Tayyip Erdoğan'dan nefret etmediği için kendisine uzun süredir hakaret ediliyordu.

Adli yıl, "nutuk atmak" için vesile kabul ediliyor.

Oysa isteyen istediği zaman konuşur, ille bir "yılbaşı" gerekmez.

İlle de hükümete uyuzluk etmek isteyene yollar çoktur, mıntıkalar çoktur, İsmet Paşa'nın deyimiyle...

Bütün bunlar da halkın hiç umurunda değil.

Konu yılsa, halk Galatasaray'ın bu yıl niçin çuvalladığını tartışıyor.

Neden adli yıl?

Adli tatil bitiyor da ondan.

Peki neden adli tatil?

"Tıbbi tatil" var mı ki adli tatil olsun?

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Adli tatil, eski ve "kırsal" Türkiye'nin kendine özgür bir uygulamasıdır. Artık bir anlamı kalmamıştır.

"Köylüye" yönelik bir uygulamadır, köylünün harmanı ve hasadı bırakıp adliyede iş ve dava takibine koşmaması için düşünülmüştür. O zamanlar köyden adliyenin bulunduğu şehire ya da kasabaya gidip gelmek bayağı bir zaman ve güç sarfıydı.

Eh, bu arada adliye personelinin de "çok özlediği İstanbul'a bir aylığına rahat rahat gidip gelebilmesi için" tabii...

Esas olarak halkı mı düşünmüşlerdi, bürokrasiyi mi, tartışılır.

Türkiye artık otuzlu yıllarda yaşamıyor. On sene sonra o otuzlu yılların "bir yenisi" geliyor...

Adli tatilde "nöbetçi mahkemeler" var...

Hani onlara tatil? Adliye personeli "nöbet bittiği zaman" yıllık iznine çıkıyor. Peki ötekiler niçin öyle yapmasınlar?

Şimdi olduğu gibi hakim gene kendi izninin dönüşüne duruşma günü verir, mesele kalmaz.

Kaldı ki "FETÖ davalarına" falan hiç mi hiç tatil yok.

Ne anlamı kalıyor adli tatilin?

Kaldırın şu gereksiz uygulamayı.

İşte size reform.

Her önüne gelen meslek grubuna böyle takvim mi uydurulacaktır?

O zaman av yasağının kalktığı gün de "Balıkçılar Yılı" başlasın.

Kaldı ki, tatil bitince ille de "yıl" mı başlar?

İmamoğlu'nun Bodrum'dan geldiği günü de "Belediye Yılı" ilan edin bari.

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Laf olsun torba dolsun

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