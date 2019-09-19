Durdukları yerde kaşınıyorlar. İkide bir, yerli yersiz bir "erken seçim" lafıdır gidiyor. Isıtıp ısıtıp piyasaya sürüyorlar.

Bir erken seçim elbette "ticari açıdan" işlerine gelir: "Sath-ı mail"e girilir, ortalık hareketlenir, bol bol dedikodu ve yazı konusu çıkar. Çarçur haberlerle işi yürütmek zordur, gelir bir yerde tıkanırsın.

O kadar vıkvıklandılar ki, şimdi erken de kesmiyor, bir "baskın" seçim lafı attılar ortaya...

CHP erken seçim istemediğini açık seçik belirtti.

Bu sefer dönüp CHP'ye kızıyorlar:

Yoksa CHP iktidara gelmek istemiyor mu?

Altından kalkamayacağı sorunlarla boğuşa boğuşa tükenmek tehlikesi var...

Sırtında yumurta küfesi olmadan cart cart atmak çok daha kolay...

Üstelik, Ekrem olsun Muharrem olsun, siyasi çapı ya da çapsızlığı çok belli adamlarla nasıl kazanabilirler o seçimi? Kuantum bilen aday ya da yüzme bilen aday, seç bakalım.

Ufukta görünen başka da kimse yok şimdilik.

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