Birtakım Internet malları gene yazımızı başka taraflarından anlamışlar.

"Mustafa İsmet Paşa" tanımıyla "Atatürk'e laf dokundurduğumuzu" sanmışlar.

Çünkü öyle anlamak işlerine geliyor. Niyet kötü. Üç beş şerefsiz bizi "Atatürk düşmanı" ilan etmişti ya...

İsmet Paşa'nın göbek adı Mustafa'dır. Bilmiyorsan sorun sendedir.

Yani, İsmet İnönü adı ne kadar geçerliyse, Mustafa İsmet Paşa lafı da o kadar geçerlidir.

Biri soyadı kanunundan önce, öteki soyadı kanunundan sonra.

Zaten biz de 1921 yılından sözediyorduk...

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