Muharrem İnce 2023'te cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacağını açıklamış. Bir televizyon programında söylemiş.

Muhalefet çevrelerinden kimse iplemedi.

Fakat bu kadar "yılmak bilmez" bir adam olduğu için bizden de naçiz bir yazıyı haketti. Köşem sana feda olsun Muharrem.

Evet, yılmıyor.

Jules Verne'in roman kahramanı İnatçı Kahraman Ağa gibi İnatçı Muharrem Ağa. (Kasketi bile vardı. Üstelik çağdaş bir adam, bisiklete de biniyor.)

İnşallah o gece gene kafayı çekip yerlere düşmez, hiç olmazsa bu sefer ayık kalır.

Çünkü sonra CHP'li şizofrenler "Muharrem'i kaçırdılar" diye sanal kıyametler koparabilirler.

"Mal ergenler" ne yaparlar, bilmem artık.

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