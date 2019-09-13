Muharrem İnce 2023'te cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacağını açıklamış. Bir televizyon programında söylemiş.***
Muhalefet çevrelerinden kimse iplemedi.
Fakat bu kadar "yılmak bilmez" bir adam olduğu için bizden de naçiz bir yazıyı haketti. Köşem sana feda olsun Muharrem.
Evet, yılmıyor.
Jules Verne'in roman kahramanı İnatçı Kahraman Ağa gibi İnatçı Muharrem Ağa. (Kasketi bile vardı. Üstelik çağdaş bir adam, bisiklete de biniyor.)
İnşallah o gece gene kafayı çekip yerlere düşmez, hiç olmazsa bu sefer ayık kalır.
Çünkü sonra CHP'li şizofrenler "Muharrem'i kaçırdılar" diye sanal kıyametler koparabilirler.
"Mal ergenler" ne yaparlar, bilmem artık.
Zülfü bu işe çok bozulacak.
Çünkü o kankası Ekrem'i cumhurbaşkanlığı koltuğunda görmek istiyor. (Bu arada Ali Babacan
'dan gelen iş teklifini de reddetti.)
Konserde çıkıp "o çocuk şimdi Beştepe'de
" demeye pek hevesli.
Eh, "o çocuk şimdi tatilde
" demek istemez tabii.
Peki Kemal Bey bozulmaz mı?
Yeniden "gel bakalım Muharrem
" diyeceğini kim söylüyor? Kendisi asla aday olmayacağına göre...
Hiçkimse.
Benim kafam karıştı, dört yıl sonra "kuantum bilen
" bir adayımız mı olacak, "yüzme bilen
" bir adayımız mı?
CHP Muharrem İnce'yi yeniden aday gösterir mi?
Yoksa iki aday birden mi gösterecekler?
Bu "kendi ayağına kurşun sıkmak
" olacağına göre, acaba Muharrem adaylığını "bağımsız
" mı koyacak?
Öyle ya da böyle, oyları böler.
Meral Hanım gene uçmaya kalkarsa da oylar daha beter bölünür. Belki Temel Reis de buna karınca kararınca katkıda bulunur.
Yoksa Muharrem, Ekrem'i belediye reisliğinde "muhteşem bir fiyaskonun
" beklediğini şimdiden gördü de, "alternatif
" olarak kendini diri tutmak mı istiyor?
***
Yazıyı kısa tuttum, Muharrem'e bu kadar yeter.
Kuantum bilen adayla yüzme bilen aday arasında tercih yapmak zorunda değilim.
Benim gönlümde yatan aday Muazzez İlmiye Çığ
.
Hem genç, hem dinamik.
Hem de kuantum falan değil, "Sümerler
"i biliyor.
Gerçi onları Türk sanıyor ama o kadarcık kusur Atatürk kızında bile olur.