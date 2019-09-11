Son yıllarda hep düşünüyorum: Gazeteler esas olarak lumpenlere seslenir duruma mı düştüler yoksa her sınıftan düpedüz aptallara mı?

Internet'te esas olarak "mal ergenler" tabir edilen tosunlara mı servis veriyorlar, yoksa bu zevzeklik gazetenin yazılı baskısına da yansıyor mu?

Hani şu tıkla tıkla bitmeyen "yılan ineği yuttu, zebranın kıçını kaplan ısırdı" haberleri...

Eskiden "sakallı bebek doğdu, kıyamet yakın dedi" türünden haberler ancak müseccel paçavralarda yer alırdı.

Şimdi büsbütün sıkışınca da Baba Vanga.

Neyse, "baba"nın bildiğimiz baba olmayıp Slav dillerinde "yaşlı kadın" anlamına geldiği öğrenildi, bu da bir kültür hizmetidir icabında...

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Örnek: 2 bin 100 yıllık iPhone bulunmuş!Sibirya'da kazı yapan arkeologlar bir mezar bulmuşlar, 2 bin 100 yıllıkmış.Ee? Ne var bunda?Ne ki, bu mezar ""ymış!2 bin 100 yıl, yani milattan önce birinci yüzyıl... Hani Atlantis çok daha eskiydi yahu?Atlantis'in kendisini bulamadılar, mezarıyla idare edecekler artık.Bir kadın iskeleti... Muazzez İlmiye Çığ'ın teyzesi olabilir mi? Atlantisliler de Türk olduklarına göre...Bel hizasında da "" bir şey var.Neden iPhone, onu da anlayamadık. Vestel'in, Samsung'un, Huawei'nin ne günahı var?El kadar bir dikdörtgen nesne bu, gerçekten de, elinde tutarsan cep telefonunu andırıyor.Yoksa cep telefonunu da, eski Mısır uygarlığını kuran Türkler mi icat etmişler?" olduğu anlaşılmış.İnce bele dar geliyor muymuş, bilmem artık.Peki, bunu 2 bin 100 yıllık cep telefonu diye "" zaman neler olur?Haberi geçen kefere ajansı belli ki "" yapmış da, Türkiye'de espri yapmayacaksın, sahi zannederler.Tevazu gösterince de sahi zannettikleri gibi.Zeki ve aklı başında insanlar gülerler geçerler.Ahmaklar ciddiye alırlar." derler.Sonra da bakarsın tarih kongresine katılırlar, tebliğ sunarlar, "" derler.Çağdaş Türkiye olur ki tadından yenmez.