1932 yılından bazı alıntılar yapacağız, Birinci Türk Tarih Kongresi'ne sunulmuş olan bazı tezlerden...
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"Bütün medeniyet dünyaya Orta Asya
'dan yayıldı. Orta Asya'nın otokton ahalisi tek ırka mensuptur, hiçbir şekilde karışmamıştır ve bu brakisefal Türk ırkıdır
."
Afet Hanım (İnan)
"Tüm uygarlıkların Türk kökenli oldukları dil yoluyla ispatlanabilir. 'West, ouest, ost, est
' sözcükleri Türkçe
'ast
' ve
'üst
'ten, Fransızca 'demeure
',
'domicile
' sözcükleri 'dam
'dan, 'sea
'
sözcüğü 'su
'dan, Okeanos ve Thetis
'ogan
' ve 'deniz
'den, Fenikeliler'in
dişi tanrıçası olduğu söylenen Baaltız
'baldız
'dan, Arapça 'har
' Türkçe
'kor'dan, Attika 'atık
'tan, Euboea
'oba
'dan gelir..."
Samih Rıfat
"Biyolojik verilere göre 27 farklı
insan ırkı bulunur. Bunlardan Alp
ırkı veya bizim daha doğru olarak Ata Türkler
diye adlandırdığımız, kudret
ve kabiliyet kaynağı harikalı soyun
evlatları, her gittiği yerde er geç hakimiyetini
kurarak münevver ve mütefekkir
beşeriyetin bugün dahi gittikçe
derinleşen bir hürmet ve tazim ile tetkik
ve temaşa ettiği büyük medeniyetleri
yaratmıştır."
Doktor Reşit Galip
"Yunan ve Ege uygarlığının asıl
kurucuları Türklerdir. Elen sözcüğü
Türkçe 'el
'den türer, Grekler de aslında
Türk asıllı Krak kabilesindendir. Athena'nın aslı 'hatun
'dur."
Hasan Celil
"Mısır
medeniyetini kuran hakim ırk Türklerdir. Osiris, Türkçe 'üze ur
' yani yüksek gök anlamına gelir. Tanrı Tot, ilahi kamer sıfatıyla 'tutuş
' yani 'yanmak
'tan, phallus manasıyla da Uygurca 'sert
' anlamına gelen 'totaş
'tan türer."
Profesör Yusuf Ziya (Özer)
"Yeniçağda barutu ve topu icat eden Türklerdir."
Fevzi Bey (deniz lisesi tarih öğretmeni)
"A kan grubu saf beyaz ırka ait olup, Anadolu ve Rumeli'de yapılan kan grubu ölçümleri sonunda Türk ırkının A grubunu Avrupa'ya getiren ana kök
olduğu ortaya çıkmıştır."
Profesör Nurettin (Onur)
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Biliyoruz ki konuşuyoruz.