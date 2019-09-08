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ENGİN ARDIÇ
08 Eylül 2019, Pazar ENGİN ARDIÇ

Oku da zihnin açılsın

1932 yılından bazı alıntılar yapacağız, Birinci Türk Tarih Kongresi'ne sunulmuş olan bazı tezlerden...

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"Bütün medeniyet dünyaya 'dan yayıldı. Orta Asya'nın otokton ahalisi tek ırka mensuptur, hiçbir şekilde karışmamıştır ve bu brakisefal Türk ırkıdır."
Afet Hanım (İnan)
"Tüm uygarlıkların Türk kökenli oldukları dil yoluyla ispatlanabilir. 'West, ouest, ost, est' sözcükleri 'ast' ve 'üst'ten, Fransızca 'demeure', 'domicile' sözcükleri 'dam'dan, 'sea' sözcüğü 'su'dan, Okeanos ve Thetis 'ogan' ve 'deniz'den, Fenikeliler'in dişi tanrıçası olduğu söylenen Baaltız 'baldız'dan, Arapça 'har' Türkçe 'kor'dan, Attika 'atık'tan, Euboea 'oba'dan gelir..."
Samih Rıfat
"Biyolojik verilere göre 27 farklı insan ırkı bulunur. Bunlardan Alp ırkı veya bizim daha doğru olarak Ata Türkler diye adlandırdığımız, kudret ve kabiliyet kaynağı harikalı soyun evlatları, her gittiği yerde er geç hakimiyetini kurarak münevver ve mütefekkir beşeriyetin bugün dahi gittikçe derinleşen bir hürmet ve tazim ile tetkik ve temaşa ettiği büyük medeniyetleri yaratmıştır."
Doktor Reşit Galip
"Yunan ve Ege uygarlığının asıl kurucuları Türklerdir. Elen sözcüğü Türkçe 'el'den türer, Grekler de aslında Türk asıllı Krak kabilesindendir. Athena'nın aslı 'hatun'dur."
Hasan Celil
" medeniyetini kuran hakim ırk Türklerdir. Osiris, Türkçe 'üze ur' yani yüksek gök anlamına gelir. Tanrı Tot, ilahi kamer sıfatıyla 'tutuş' yani 'yanmak'tan, phallus manasıyla da Uygurca 'sert' anlamına gelen 'totaş'tan türer."
Profesör Yusuf Ziya (Özer)
"Yeniçağda barutu ve topu icat eden Türklerdir."
Fevzi Bey (deniz lisesi tarih öğretmeni)
"A kan grubu saf beyaz ırka ait olup, Anadolu ve Rumeli'de yapılan kan grubu ölçümleri sonunda Türk ırkının A grubunu Avrupa'ya getiren ana kök olduğu ortaya çıkmıştır."
Profesör Nurettin (Onur)
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Biliyoruz ki konuşuyoruz.

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