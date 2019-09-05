Öyle suyu çıktı, öyle sıradanlaştı ki, artık "tek sütuna on santim" yer bulabiliyor...

AB'ye girme-girmeme konusu...

Son olarak Slovenya cumhurbaşkanı bize "özel statü" teklif etmiş.

Dışişleri bakanımız da "hadi oradan" demiş.

Elbette.

"Eti ne budu ne" Slovenya, düne kadar Yugoslavya'nın küçük eyaleti, önceki güne kadar da Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun ucu.

Bize yol gösteriyor, akıl öğretiyor! Tavır koyuyor.

Avrupa Birliği'ne alınmasını Almanya'nın Yugoslavya'yı parçalamakta gösterdiği olağanüstü çabaya, bir de tabii son tahlilde "Alman kültür çemberine ve nüfuz alanına ait" sayılmasına borçlu.

Böyledir işte, onlar girerler, biz giremeyiz.

Müzakereler başladığı gün "Avrupalı olduk" diye manşet atan soytarı düşünsün diyecektim ama herif toprak altında.

Zarar yok, Chirac her kibar Fransız erkeği gibi Çiller'in elini öpünce "işte kefereye elini öptürmeyi başaran büyük kadın" gibilerden yağ çeken soytarı düşünsün, o canlı.

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