İçişleri Bakanlığı bir trafik genelgesi yayınlamış.

Trafikle ilgili. Cinayetle değil. Yani, "bıçaklanan adamın kan kaybından ölmesi beklenmeyecek, polis müdahale edecek" gibilerden bir şey değil.

Söz konusu olan, trafik tedbirleri.

Okullar açılıyor ya, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergâhlarında trafik tedbirleri arttırılacakmış.

Tabii ki öyle olmayacak.

İki okullu kasabayı anlarız, büyük şehirlerde "güzergâh olmayan" yol mu var?

Hangi kadroyla nerelerde arttırılacak bu "diğer yollarda zaten hiç olmayan" tedbirler?

Servis araçlarında bulunan rehber personelle okul geçidi görevlisi öğretmen, öğrenci ve veliler trafik kuralı ihlallerine ilişkin tutanak düzenleyebilecek...

Önce araçlardan "demir çubuk" gibi araç ve gereçleri kaldırmanız gerekiyor, sürücülerin üstlerinden de tabancayı ve bıçağı.

Öbür türlü, zabıt tutmakla eceline susamak eş anlamlıdır.

Trafik eğiticileri tarafından okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlenecekmiş...

Öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllüler tespit edilecek...

Yani veli çocuğunu servis arabasına bindirmekle kalmayacak, işi gücü bırakıp servisi takip edecek, okulun kapısına kadar.

O zaman niçin enayi gibi bir de servis ücreti ödüyor, çocuğu okula kendisi bırakır, olur biter. "Bizim zamanımızda" servis mi vardı?

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kampanyası başlatılıyormuş...Okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük dağıtılacakmış.Düdüğün rengi çok önemli. Sarı ya da mavi olsa sürücü takmayacak da, kırmızı olursa ayvayı yedi.Bence kart göstersinler.Lumpenler daha iyi anlarlar.edebiliyor musun, soyunma odasına ya da tribüne gönderebiliyor musun, yani hemen arabayı kenara çektirip trafikten men edebiliyor musun? Çekici hemen gelip herifin arabasını alıp gidiyor mu? O zaman düdüğün rengi açık siklamen de olsa bir sonuca varırsın.Servis şoförleri sigara içmeyeceklermiş.Hadi canım sen de...Araçtakullanılmayacakmış.Yaniçalınmayacak.Bunlara asıl büyük cezaolurdu... Hem çocuklar güne iyi başlarlardı,hem de lumpen azap çekerdi. Soğuk havadabile şıpır şıpır ter dökerdi.Servis arabasının arkasında DUR yazısını gören, duracakmış.Nah duracak.Geçitlerde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacakmış.Uyarmaya kalkanı bıçaklıyorlar ama...Madem lumpenleri emir ve komuta zinciri içinde adam etmek mümkün, şöyle de bir genelge çıkarılsın: