İçişleri Bakanlığı bir trafik genelgesi yayınlamış.
Trafikle ilgili. Cinayetle değil. Yani, "bıçaklanan adamın kan kaybından ölmesi beklenmeyecek, polis müdahale edecek" gibilerden bir şey değil.
Söz konusu olan, trafik tedbirleri.
Okullar açılıyor ya, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergâhlarında trafik tedbirleri arttırılacakmış.
Tabii ki öyle olmayacak.
İki okullu kasabayı anlarız, büyük şehirlerde "güzergâh olmayan" yol mu var?
Hangi kadroyla nerelerde arttırılacak bu "diğer yollarda zaten hiç olmayan" tedbirler?
Servis araçlarında bulunan rehber personelle okul geçidi görevlisi öğretmen, öğrenci ve veliler trafik kuralı ihlallerine ilişkin tutanak düzenleyebilecek...
Önce araçlardan "demir çubuk" gibi araç ve gereçleri kaldırmanız gerekiyor, sürücülerin üstlerinden de tabancayı ve bıçağı.
Öbür türlü, zabıt tutmakla eceline susamak eş anlamlıdır.
Trafik eğiticileri tarafından okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlenecekmiş...
Öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllüler tespit edilecek...
Yani veli çocuğunu servis arabasına bindirmekle kalmayacak, işi gücü bırakıp servisi takip edecek, okulun kapısına kadar.
O zaman niçin enayi gibi bir de servis ücreti ödüyor, çocuğu okula kendisi bırakır, olur biter. "Bizim zamanımızda" servis mi vardı?