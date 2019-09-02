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ENGİN ARDIÇ
02 Eylül 2019, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Nur topu gibi bölünmemiz oldu

Adli yıl bugün başlıyor. Evvelki gün de balıkçılar yılı başlamıştı.
Tören Beştepe Külliyesi'nde yapılacak.
Çünkü kanun var: Eski açılışlar Yargıtay'da yapılırdı. Artık cumhurbaşkanlığında yapılıyor.
Birtakım barolar kanunu tanımıyorlar.
Beştepe'ye gitmeyecekler.
Ama bunların "üst başkanları" tanıyor: Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve konuşma yapacak.
Gözünüz aydın, nur topu gibi bir bölünmemiz daha oldu.
Cumhurbaşkanı orada, Yargıtay Başkanı orada, Barolar Birliği Başkanı orada, birtakım vilayetlerin avukatları orada değiller.
Çünkü bu avukatlar muhalif...
Bu törene muhalefet liderleri de gitmiyorlar.
Cumhurbaşkanı İmamoğlu olsaydı tavşan gibi zıplaya zıplaya giderlerdi...
Ama tören de zaten orada olmazdı.
Muhalefet kazanırsa Beştepe'yi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne verecekmiş, artık orayı ne yapacaklarsa yaparlar...
Gazetemize de el koyacaklarmış, artık bizi de herhalde kazığa oturturlar.

***
Tıbbi tatil var mı ki adli tatil olsun dedik, aldıran yok.
Kaldırın şu gereksiz törenleri dedik, aldıran yok.
Ne güzel, böyle devam edin.
Muhalefet seçimi kazanırsa adli yıl açılışlarını Anıtkabir'de yapsın.
Ata'nın huzurunda olur, daha anlamlı.
Muazzez İlmiye Çığ'ı da çağırırsınız, konuşma yapar.
Gece de fener alayları düzenlersiniz.
Bana ne yahu, ben şu anda Falcao'yu getirecek uçağın inmesini bekliyorum.

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