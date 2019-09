"Star Wars filmlerinden en çok tanıdığımız karakterlerden birine rastlıyorum:

Chewbacca, yani Chewie...

Kashyykk gezegeninden gelmiş, her tarafı kılla kaplı tuhaf yaratık... Çok zeki...

Çok yakın bir arkadaşı görmüş gibi oluyorum.

Birbirimize samimi bir şekilde sarılıp poz veriyoruz: 'Bir gün mutlaka kazanacağız'...

O da tuhaf bir ses çıkarıyor.

Bana sanki 'yes we can' demiş gibi geliyor."



Ertuğrul Özkök