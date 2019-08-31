Sporu ve magaziniyle pespayeliğin doruklarına çıkmış necip Türk matbuatında, bir de sözümona dengeyi sağlayan "yarı-aydınlar" vardır, kültür falan...

Bunlar "bilir bilmez" insanlardır. Ama ötekilerin yanında "'allame-i cihan" gibi kalırlar.

Nükhet Duru bir konser vermiş. (Biletleri ne yazık ki Ceylo dedikleri kadın kadar yüksek fiyata gitmiyor, oysa Nükhet bu yaşında bile güzellikte Ceylo'dan hiç aşağı kalmıyor.)

Beyaz giymiş. Kafasında da bir "tiara"... (Buyur? O nedir ağabey? "Taç" gibi bir şey oğlum.)

Hemen "Truvalı Nükhet" yapıverdiler.

Yanına da Diane Kruger'in "Truvalı Helen" kılığında resmini koymuşlar ki en "gabi" okuyucu bile yakıştırmayı anlasın.

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