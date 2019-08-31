Sporu ve magaziniyle pespayeliğin doruklarına çıkmış necip Türk matbuatında, bir de sözümona dengeyi sağlayan "yarı-aydınlar" vardır, kültür falan...***
Bunlar "bilir bilmez" insanlardır. Ama ötekilerin yanında "'allame-i cihan" gibi kalırlar.
Nükhet Duru bir konser vermiş. (Biletleri ne yazık ki Ceylo dedikleri kadın kadar yüksek fiyata gitmiyor, oysa Nükhet bu yaşında bile güzellikte Ceylo'dan hiç aşağı kalmıyor.)
Beyaz giymiş. Kafasında da bir "tiara"... (Buyur? O nedir ağabey? "Taç" gibi bir şey oğlum.)
Hemen "Truvalı Nükhet" yapıverdiler.
Yanına da Diane Kruger'in "Truvalı Helen" kılığında resmini koymuşlar ki en "gabi" okuyucu bile yakıştırmayı anlasın.
Arkadaşlar, o sizin "Truvalı
" sandığınız bütün giysiler, saçlar, zırhlar falan, Hollywood yakıştırmalarıdır.
Filmlerde gösterilenlerle "asıl
" Troya, Mikene ve Knossos uygarlığı arasında en az sekiz yüz yıl fark vardır.
Bütün o Troya muhabbetleri "bronz çağının
" olaylarıdır. Milattan önce 1200
dolayları.
"Eski Yunan
" deyince sizin ve Hollywood sinema esnafının aklına gelenle ilgisi yoktur. (Ya da, atası olmaktan ileri gelen dolaylı bir ilgi.)
Erkeklerin de kadınların da saçları upuzun ve örme zülüflüydü. (Laf dokundurmuyorum, bunun Zülfü'yle ilgisi yok.)
"Troy
" filminde Mikene kralı Agamemnon'un tipi buna yaklaşmıştı. Ancak o filmin de, sonunda Agamemnon'u öldürmek gibi rezil bir çarpıtması vardı.
Şimdi daha da saçmaladılar, film ve dizilerde "zenci kontenjanı
" var ya, Troya dizisi yapmışlar, Yunan cengaveri Ahilleus'u bir zenci oynuyor!
Buna ancak çüş denir.
İşe bakın, Yunan Kültür Bakanlığı
'nın sorması gereken hesabı biz soruyoruz.
***
Kadınlar, "üç etek
" benzeri kat kat şalvar giyerlerdi.
Üstelik bu bir "Ahaya
" modası olup, Troya'da yaşayan Luvi kavmi nasıl giyinirdi, hiç bilmiyoruz. (Bunların Türk olduğunu ileri süren dıngıllarımız da vardır.)
Ötekini nereden mi biliyoruz? Girit'teki Knossos sarayının duvar resimlerinden, bir de Mikene kazılarında çıkarılmış bir tek heykelcikten...
Peki ya zırh, diyeceksiniz... YouTube'a girin, "Dendra armour
" diye sorun, bakın bakalım filmlerde gördüklerinizle uzaktan yakından ilgisi var mı?
İlkel, kalın ve kaba bir zırh... Üç parça... Ahilleus bunu giyerdi...
Ama bunu sinemada kullansan cazip olmaz. Ne Brad Pitt
'in orasını burasını kadın seyirciye gösterebilirsin, ne de şalvarlı Diane Kruger'in orasını burasını erkek seyirciye...
Günün birinde Troya fikrinden yola çıkıp bir "Çanakkaleli Melahat
" filmi yaparsanız bari buna benzer hatalara düşmeyiniz.
***
Bütün bu anlattıklarımız çok mu önemli?
Hiç önemli değil tabii.
Kimin bilmemneresinde kültür mültür?
Falcao geliyor mu, siz ona bakın.
Şampiyonlar Ligi'nde yamulunca da katlamasını yaparsınız.