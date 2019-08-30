Emine Bulut cinayetine tepkiler çok ve çeşitli oldu. Ciddi psikoloji tahlillerinden başlayıp "erkek milleti değil mi ayol, hepsinin boynu altında kalsın" düzeyine kadar inildi.

Bütün bu "galeyanın" ardından gelen haberler şöyle:

Kızının yanında tabancayla başından vurulan Tuğba, yaşam mücadelesini kaybetti.

Boşanma davası açan Gülsüm, eşi Alaeddin tarafından eşarbıyla boğularak öldürüldü.

Hasan, ayrılma aşamasında olan eşi Ayşe'yi pompalı tüfekle vurdu.

Leyla'yı baltayla kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan kayınbiraderi Savaş serbest bırakıldı.

Mahkemeye boşanma dilekçesi veren Hafize, eşi Uğur tarafından bıçaklandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eski eşi Mukaddes'e ateş açarak ağır yaraladı.

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