Ceylo konserinin vahşi bilet fiyatları, ülkemizde "keriz silkeleme çıtasını" epey yükseğe çekti.

Güzide bir kulübümüz, seyirci için "Executive Box, Premium, Platin ve Gold paketleri" hazırlamış.

Bunlar toplam 57 adet... Fiyatlar bir tek maç için 2 bin 900 liradan başlayıp 12 bin liraya kadar çıkıyormuş. İşin garibi, ucuzlar duruyor da 12 bin liralık paketler tükenmiş...

Bakalım Premium Paket'te neler var?

İstanbul içinde özel şoförlü araçla stada transfer.

Locada maç izleme ve "özel hostes" hizmeti. (Bu hizmeti hiç anlayamadık. Ne mana?)

Karşılama kokteyli ve sıcak içecek ikramı.

(Bildiğin çay kahve yani.)

Teknik direktörden şahsa e-mail gönderimi.

("Like"lasa yetmiyor.)

Scoreboard'da on saniye görsel yayın.

(Toprağı bol olsun Andy Warhol, "yirmi birinci yüzyılda herkes on beş dakikalığına meşhur olacak" demişti. O düzeye ulaşmak için 1 milyon liralık bilet almak gerekiyor.)

Takım tarafından imzalanmış forma.

(Acaba hangisinin forması? Yıkanmış mı terli terli mi?)

Futbolcular stada gelirken fotoğraf çekimi.

(Dikkat edin, "selfie" çekerken ölen salaklar gibi otobüsün altında kalmayın sakın.)

Maç topu. (Ya da malzemecinin vereceği herhangi bir top, nasıl anlayacaksın?)

Kulübün tesislerini ziyaret.

Bir yönetim kurulu üyesiyle tanışma!

En önemlisi bu. O muhterem zatın elini sıkınca boyunuz uzar, işleriniz rast gider.

***

Eh, bu memlekette köşe yazılarından derlenmiş Atatürk kitabı 2 bin 500 liraya satılır, sonra da karaborsada 5 bin 800 liraya kadar çıkarsa, 12 bin liraya da maç bileti satılacaktır tabii.Üzücü olan, basın esnafınındeğerinin futbol esnafından yukarı çıkamamış,hele hele konser esnafının yanına hiçyaklaşamamış olmasıdır.