Konya'da "Boncuklu Höyük"ün kazı çalışmaları sürüyor.

Bu höyük ünlü Çatalhöyük'ten daha eski. Bu 10 bin 300 yıllık, öteki 9 bin...

Türk basınının tescilli zevzekleri, bu haberi "gurbete gitmişler" şeklinde verdi.

Çünkü bu yerleşim merkezinde yaşayan cilalı taş devri insanları, güneydoğu Avrupa'ya yayılmışlar. DNA araştırmaları bunu kanıtlamış.

Eh, demek ki "gurbetçilik" Konya'da epey erken başlamış...

Bunu söyleyenlerin, eski Boncuklu sakinlerinin hangi neolitik fabrikalarında iş bulup çalıştıklarını da belirtmeleri gerekir!

Vize almışlar mı yoksa kaçak mı gitmişler?

Sonradan yanlarına akrabalarını da aldırmışlar mı?

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Bunlar Konya'da yaşadıklarına göre demek ki hepsi Türk.Öyleyse, güneydoğu Avrupa da Türk.Eh, bu da otuzlu yıllarındoğruluyor.Bütün dünya Türk.Türkçe'yle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir Hint-Avrupa dili konuşan Hititler de Türk... Eti Türkleri...Sumerler de Türk... İnanmıyorsanız Muazzez İlmiye Çığ'a sorunuz.İbranice'nin ve de Arapça'nın atası olan "semitik" bir dil konuşan Akatlar da Türk...Öyle olmasaydı Etibank ve Sümerbank diye bankalarımız olur muydu?Atalarımız İstanbul'a gelmişler ve Etiler barlarını, Akatlar otobüs durağını kurmuşlar...Zaten Troyalılar da Türk.İşin garibi, onların düşmanı olan Ahayalılar da Türk. Ahaya başbuğu, Mikene kralı Agamemnon'un adıdan geliyor. Onun bozulmuş şekli.Peki, Troya kralı Priamos nereden geliyor?"Pir" yanidemek.Apollon daherhalde.Bu dıngıllık otuzlu yıllarda o kadar ileri götürüldü ki..."OK"in aslının Türkçe "ok ve ay"dan geldiği bile ileri sürüldü.Orta Asya gecelerinde Türk aya bakmış, sonra okuna ve yayına bakmış, "vururum ben bunu" anlamınademiş, sonra bu, İngiltere Türkleri'nin ağzındae dönüşmüş...Gülersiniz.Bunları söyleyenler üniversiteye profesör yapıldı o yıllarda.Ektiğinizi biçiyorsunuz.Bu zırvalarla bunalttığınız insanlar şimdi İslam'a dönünce çok kızıyorsunuz.Tutunacak dal arıyorlar, sizin dalınız plastikten.diye vıkvıklanan CHP arslanları, bu zırvalara mı dönmek istiyorlar?Yoksa tek parti diktasını mı özlüyorlar?12 bin yıl önce Konya'da yaşayan insanlarıyapan Babıali arslanları dadiye hiç şaşırmasınlar.Şu anda batmamış olmaları mucizedir.Tıpkı CHP gibi.