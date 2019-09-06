Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzüncü kuruluş yıldönümüymüş...

Çünkü Sivas Kongresi bu partinin ilk kurultayı sayılırmış...

Sivas'ta hiçbir gazeteci iskemlenin üstüne çıkıp göbek atmadığı için, sayılmaz.

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İmdi... İliklerine kadar Kemalist ve CHP'li bir adam, Umut Oran, bakalım partisi hakkında neler diyor?Bu laflar Erdoğan'agibi görünse de aslındaKılıçdaroğlu'na.Ya da şöyle mi okuyalım:Eskiden tek adam sistemi yoktu.Atatürk olsun İnönü olsun, bütün işlerini geniş toplum kesimlerine danışarak yaparlardı.Devrimleri de referandumla yaptılar zaten...Buna inanacak Kemalist cahil çoktur, salla gitsin.Yapma Umut Bey,CHP yönetiminin yokettiğiTerakkiperver CumhuriyetFırkası da tastamam aynı şeyisöylüyordu! Yoksa sen hain-ivatan mısın?Ama tek başına Atatürk'ünbelirlediği milletvekili ve belediyebaşkanı listelerini kuzu gibi kabuletmelidir, değil mi?Yani, Karadenizli inşaatmüteahhidinden solcu lider üretmeyekalkmayacaksın!Kendi kankasını cumhurbaşkanı yapmaya çalışan her şarkıcıya da fazla bel bağlamayacaksın.Lider dediğin, emekli sigorta müdürü olmalı.Yani İsmet İnönüve Recep Pekerfaşizmine, altı oka...Ki, "diye azıcık yeşermişolan umutları dabüsbütün sönsün.Şimdilik partide ortalık sütliman gibi görünüyor.Ama alttan alta müthiş bir çekişme var, günün birinde patlayacak.Bu, Ekrem İmamoğlu'nun "" olduğunun çok çabuk, daha iki ayda anlaşılmasıyla da derinleşti.Kemalist kanat ayaklanmak istiyor ama sonunun Emine Ülker Tarhan ya da Süheyl Batum gibi olmasından korkuyor...Partileri HDP'ye ne kadar daha yanaşırsa tepkileri de o kadar artacaktır.Fakat önce kendilerine "" bir lider bulmaları şart.Marksist ve Kürtçü kanat, "" istiyor.Hem kadro hem avanta olarak.İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki "" bunun ipuçlarını verdi.Bütün bu "" birbirlerini yeme aşamasına ne zaman varacaklar?Kabak çekirdeklerini hazırladık, bekliyoruz.