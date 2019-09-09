CHP'nin Kemalist kanadı, Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası yemesine çok sevindi.

Çünkü kadın hem Marksist hem Kürtçü. (Peki İmamoğlu? O yalnızca inşaatçı.)

Lakin bunu açıkça dile getiremeyecekleri için, getiriyorlar ama iktidara "çakmadan" da geçemiyorlar. Denge sağlıyorlar.

Evet, ne zaman birbirlerine girecekler, merakla bekliyoruz.

Herhalde 2023'te, İmamoğlu kazanamayınca...

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Uzun zamandır sesi çıkmıyordu...Hikmet Çetin.Şimdi memur gazetesinde kıymete binmiş." sorusuna "" diyor.Ama Kılıçdaroğlu'na biat etmesi onu yeniden genel başkanlığa getiremez.Bu kadar yıl sonra "" sevinsin. Bununlayetinsin. Üstelik yaşı da geçti. Sekseniki. Neyse ki Deniz Baykal'ın aksine hiçolmazsa eli ayağı tutuyor." diyor...Bununla "" mu demek istiyor?Yok canım, ""ymiş de ondan.Şuna bir türlü karar veremediler, kimisine göre CHP 100 yaşında, kimisine göre 96 yaşında...Eğer kuruluşunuz 1919 yılında olduysa, şimdi 9 Eylül'ü, 96. yılınızı niçin kutluyorsunuz?Böyle her aklınıza estiğinde ayrı bir kuruluş mu kutlayacaksınız?"ymiş...Öyle ya, bir dönem faşist, bir dönem demokrat, bir dönem ortanın solunda, bir dönem cunta destekçisi, bir dönem sosyaldemokrat, bir dönem şeriatçılarla ve Kürtçülerle müttefik...Bukalemun gibi mübarek.Ama çizgide sapma yokmuş.Bu bir başarıymış ve CHP'yi iktidara götürecekmiş.Çünkü bu ""ymiş.Demokrasinin çok çeşitli tariflerini duymuştuk ama onun bir "" olarak nitelendiğine yeni şahit oluyoruz.Siyasi tarihin defterinden çoktan düşülmüş böyle çok kişi var.", Hikmet Çetin'de sonra Altan Öymen sözgelimi...Alçakça devirilen Deniz Baykal...Murat Karayalçın..." Emine Ülker Tarhan... Süheyl Batum...Hatta kuantum bilen Muharrem...Önder Sav... Ertuğrul Günay...Tarhan Erdem...Onların da fikri sorulsun.Ayrıca, Muazzez İlmiye Çığ niçin ihmal ediliyor?İşte bir Atatürk kızı...Sorun bakalım CHP çizgisinden sapmış mı sapmamış mı?