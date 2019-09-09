CHP'nin Kemalist kanadı, Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası yemesine çok sevindi.***
Çünkü kadın hem Marksist hem Kürtçü. (Peki İmamoğlu? O yalnızca inşaatçı.)
Lakin bunu açıkça dile getiremeyecekleri için, getiriyorlar ama iktidara "çakmadan" da geçemiyorlar. Denge sağlıyorlar.
Evet, ne zaman birbirlerine girecekler, merakla bekliyoruz.
Herhalde 2023'te, İmamoğlu kazanamayınca...
Uzun zamandır sesi çıkmıyordu...
Hikmet Çetin.
Şimdi memur gazetesinde kıymete binmiş.
"CHP çizgisinden saptı mı?
" sorusuna "hayır
" diyor.
Ama Kılıçdaroğlu'na biat etmesi onu yeniden genel başkanlığa getiremez.
Bu kadar yıl sonra "fikrinin sorulmuş olmasına
" sevinsin. Bununla
yetinsin. Üstelik yaşı da geçti. Seksen
iki. Neyse ki Deniz Baykal'ın aksine hiç
olmazsa eli ayağı tutuyor.
"CHP'nin Türk siyasetindeki yeri dünyada çok az örneği olan bir konumdadır
" diyor...
Bununla "bugüne kadar hiçbir serbest seçimi kazanamamış olmak bizi dünyada eşsiz ve benzersiz yapıyor
" mu demek istiyor?
Yok canım, "CHP'nin ilk kurultayı Sivas Kongresi
"ymiş de ondan.
Şuna bir türlü karar veremediler, kimisine göre CHP 100 yaşında, kimisine göre 96 yaşında...
Eğer kuruluşunuz 1919 yılında olduysa, şimdi 9 Eylül'ü, 96. yılınızı niçin kutluyorsunuz?
Böyle her aklınıza estiğinde ayrı bir kuruluş mu kutlayacaksınız?
***
"CHP değişime göre kendini değiştirmesini bilen bir parti
"ymiş...
Öyle ya, bir dönem faşist, bir dönem demokrat, bir dönem ortanın solunda, bir dönem cunta destekçisi, bir dönem sosyaldemokrat, bir dönem şeriatçılarla ve Kürtçülerle müttefik...
Bukalemun gibi mübarek.
Ama çizgide sapma yokmuş.
Bu bir başarıymış ve CHP'yi iktidara götürecekmiş.
Çünkü bu "demokrasi ideolojisi
"ymiş.
Demokrasinin çok çeşitli tariflerini duymuştuk ama onun bir "ideoloji
" olarak nitelendiğine yeni şahit oluyoruz.
***
Siyasi tarihin defterinden çoktan düşülmüş böyle çok kişi var.
"Emanetçi genel başkanlardan
", Hikmet Çetin'de sonra Altan Öymen sözgelimi...
Alçakça devirilen Deniz Baykal...
Murat Karayalçın...
"Siyasi mevta
" Emine Ülker Tarhan... Süheyl Batum...
Hatta kuantum bilen Muharrem...
Önder Sav... Ertuğrul Günay...
Tarhan Erdem...
Onların da fikri sorulsun.
Ayrıca, Muazzez İlmiye Çığ niçin ihmal ediliyor?
İşte bir Atatürk kızı...
Sorun bakalım CHP çizgisinden sapmış mı sapmamış mı?