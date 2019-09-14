Türkiye'de genel kültür düzeyi maşallah epey yüksektir. (Zeka düzeyi de zirve yapmıştır.)

O kadar ki, geçenlerde YouTube'da gözüme ilişti, mal ergenlerimizden biri "Selanik nerededir" sorusuna "Rusya'da" cevabını verdi...

"Hayır, Yunanistan'da" diye düzeltilince de "hadi lan, Atatürk'ün Yunanistan'da ne işi var" dedi.

Rusya'da ne işi olduğu sorusu kendisine sorulmadı.

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Genel kültürümüz o kadar yüksektir ki, çok kişi, ama gerçekten çok kişi "" bilmez. (Ona bakarsan Türkçe isim tamlaması da bilmezler, "" diyeceklerine "" derler.)Atatürk'ün ünlü lafını alalım: "Bunu çok kişi, ama gerçekten çok kişi, "" şeklinde algılar.Oysa birincisi "", ikincisi "" anlamına gelir.İkisi farklı şeylerdir.Ama "deyince bize küfür ederler.O zaman Atatürk'ü de Hıfzı Veldet "" okumak zorunda kalırsın.Atatürk bunu, ordu yenile yenile Sakarya ırmağına kadar çekilince söylemiştir. Eskişehir düşmüş, Kütahya düşmüştü...Sakarya son direniş çizgisiydi. Oradan da gerilersek Ankara düşecekti.Yunanlılar'ın amacı oraları ele geçirip yerleşmek değildi tabii, son bir hamleyle "" istiyorlardı... Polatlı tren istasyonuna kadar da sokuldular...Atatürk de o lafı "anlamında söylemiştir.Yenilmedik. Geri çekilen, gücünü tüketen Yunan ordusu oldu.Bu sefer onlar daha batıda güçlü bir savunma hattı kurdular, savaş bir yıl uzadı.Daha doğuya çekilip savaşı sürdürebilir miydik?Zordu, çok zordu. Hatta imkansızdı.Ankara, Sayın Profesör Tansu Çiller'in sandığı şekilde düşseydi ve yakılıp yıkılsaydı (hanımın genel kültürü çok geniş olduğu için profesör yapmışlar), diyelim Kayseri yeni başkent olsaydı, ya da Sivas, ya da Erzurum...Yunan ordusu artık oralara da gelemezdi ama bizde de hal kalmazdı.Ordumuz dağılır ve bir daha da kolay kolay toplanamazdı.İsmet Paşa'ya çok şey borçluyuz.Sakarya'da Yunan cephe komutanı Prens Andreas'ın (kendisi kraliçe Elizabeth'in kayınpederidir) sinirini bozdu ve onu yanlışa yöneltti.Kırk yıl kadar sonra aynı taktiği Adnan Menderes'e de uyguladı ve onu da mahvetti.