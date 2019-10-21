Hani ne oldu baba, güya arabada sigara içmek yasaktı?

"Osmanlı'nın yasağı üç gündür" derler ama bu "cumhuriyet yasağı" olduğu için midir nedir, bir gün sürdü.

Direksiyonda sigara içen beş bin kişi çarpıldı.

Sonra?

Sonra kimse çarpılmadı.

Sürücünün cep telefonuyla konuşması da yasak, kim takıyor?

Emniyet kemeri takmamak da yasak, "daral geliyor abi" diyorlar.

Yayalara yol vermemek de yasak, kimse durmuyor, dursa arkadan gelen çarpacak.

Herif ayakkabısını çıkarmış, çorabını da çıkarmış, ayağını pencereden dışarı uzatmış, püfür püfür "havadar" gidiyor, o yasak değil.

***

Başımızda bir de "" belası var.Bizim zamanımızda yoktu, önceleri tramvaya, sonraları troleybüse, sonra da belediye otobüsüne biner, tıpış tıpış, ama itiş kakış, okula gider gelirdik.Bizim mi canımız patlıcandı yoksa bugünkü çocuklar mı çok nazenin?Amerikan filmlerindeki sarı otobüslere özendik, birçok uyanığa geçim kapısı, velilere de ek masraf kapısı açtık.Elbette güvenlik yok.Nerede var ki orada olsun?" sarı kamyonlar bugüne kadar 27 kişiyi öldürdüler, önüne geçilebiliyor mu?9 bin 500 okul servisi denetlenmiş...Denetim 45 gün sürmüş...Bunlardan 5 bin 714'üne, yani yarıdan fazlasına ceza kesilmiş.Toplanan para da 1 milyon 691 bin lira.Sonra ne olmuş?Bir şey olmamış.Tövbe, "" 24 kişi yaralanmış...Servis araçları çok hızlı gidiyorlar.Çünkü çocukları bıraktıktan sonra "" koşup yetişecek...Çünkü çoğu lumpen. Babasının tarlasında gidiyor. Artık köylü değil ama henüz şehirli de olamamış.Can taşıyor ama umurunda değil.Velilerin sırtından kazanacağı paraya bakıyor.Servis aracının arkasında kocaman "" yazıyor.Arkadan gelen arabanın durması ve fazla da yaklaşmaması gerekiyor, tıpkı ambülans görmüş gibi... Çünkü okul servisinin geçiş üstünlüğü var.Kimse durmuyor.Denetlenebilse ve ceza kesilebilse milyonlarca sürücü yanacak, toplanacak para da milyarlar tutacak.Cezanın "" olması gerekir deniyor.Kesebiliyorsan caydır tabii.Memlekette bölücü terörizm yapmak da yasak ama yapıyorlar.

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Trafik ha?... Kurallar ha?...Biz bu İstanbul trafiğinde, Pendik- Kadıköy arası servis veren "" de gördük.Otobüste yatak vardı ama duş da vardı!Pendik'ten biniyordun, işini gördükten sonra abdestini de alıp, hesabı ödeyip Kadıköy'de iniyordun...Yok, "" eve bırakmıyorlardı, bir zahmet kendin dönecektin.