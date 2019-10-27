Kefere lisanına tercüme edeceksiniz efendim, hiç şaşmaz.

Ortaya atılan Türkçe lafın gerçekte bir anlamı olup olmadığını anlamak için.

"İlgi ve alaka"... "Mutlu mesut"...

Hadi çevirin bakalım.

"Interest and interest"... "Happy happy"...

Partilerin isimleri de buna dahildir.

Komünist Partisi deyince bunun bir anlamı, yan anlamları, içermeleri, göndermeleri, çağrışımları vardır...

Sosyalist Parti de öyle. Faşist Parti de öyle.

Adalet Partisi de öyle, Adalet ve Kalkınma Partisi de öyle. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bile öyle, halkla hiçbir ilgisi bulunmasa da.

Fakat, Genç Parti...

"Young Party"... Ne demek bu?

İYİ Parti... "Good Party"... Yok yahu?

Yangından mal kaçırma kuruluşları.

Biri DYP'yi kırmıştı, öteki MHP'yi böldü.

***

İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıldönümü kutlanmış.Seçimi kaybedince çözülürler sanmıştık, birkaçkurtardılar, Meclis'te mebus bulundurmaları onlara direnme gücü veriyor.Ama nereye kadar?Milliyetçiler ikiye bölünmüşlerdi:Tayyip Erdoğan'ı tutanlarla ona karşı çıkanlar...Karşı çıkanlar önce MHP'yi "içinden" ele geçirmeye çalıştılar, tutturamayınca ayrılıp yeni bir parti kurdular.Fakat, "muhaliflik olsun için" belediye seçiminde HDP'yle işbirliği yapmış olmasını "tabanına" izah edemiyor, varsa öyle bir taban...Çatlak sesler artıyor.Meral Hanım ister istemezhatırlamak zorundakalıyor.Devlet Bey de başta Meral Hanım olmak üzere birkaç elebaşı hariç hepsini geri alabileceğini açıklayınca...Acaba "yuvaya dönmek" için yeni bir seçim yenilgisini mi bekleyecekler?Yoksa öldür Allahkalmak onları mutlu edecek mi?Öyle ya da böyle, seçimde varlık gösterebilmek için "lagaluganın" yetmeyeceğini anladılar...İYİ Parti size iyi gelecek... Size çok güzel yemekler pişireceğiz...Bunları ciddiye alacak kek kaldı mı ülkemizde?Kalır tabii, onlara utanmadan güzellemeler düzen karta kaçmış eski komünistlerin yüz kızartıcı zırvaları kalır.Ama onlarda da yüz surat mahkeme duvarı.

***

Meral Hanım Tayyip Erdoğan'ıçağırmış.Teklif onlardanmış, destek AK Parti'denmiş!Olur tabii, döner.Yok, boş konuşuyoruz, bunlar değişmeyecekler.