O korkunç gecenin sabahında darbecilerin "algı operasyonunu" yutan, daha doğrusu yutmaya pek gönüllü ahmaklar vardı...

Bir tanıdığım "zavallı askerciklerin kafalarını kesip kesip köprüden denize atmışlar" dedi. Darbeye direnen halkı suçluyordu.

Zekasıyla ünlü bir arkadaş değildi ama bu kadarı da fazlaydı doğrusu... Ahmaklığın da bir sınırı olmalıydı.

"Sen gördün mü?" dedim.

"Hayır ama kardeşim söyledi" dedi.

"Peki o görmüş mü?" dedim.

Ona da taksi şoförü söylemiş...

O günden sonra kendisini ne gördüm ne konuştum. Selam sabah kesildi.

FETÖ'nün Internet'te dolaşan o rezil algı yalanları, dönüp avanaklara bu şekilde yansıyordu.

İnanıyorlardı çünkü inanmak istiyorlardı.

Çünkü Tayyip Erdoğan o gece öldürülseydi çok mutlu olacaklardı.

Çünkü nefret ediyorlardı.

Şimdi de ederler.

***

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, o geceyi yüz akıyla atlatan, namusu mücessem bir adamdır.Korkmadı, kaçmadı, tam tersine ateşe yürüdü.dedi.Gerek kalmadı, halk göğsünü siper etti, 251 şehit verdi. 2 bin 169 da yaralı.Gerek kalsaydı çatışmaya da girilecekti.Fakat o zavallı askercikler(!) çok ucuz kurtuldular.Kimisi "aklı ermiyor" diye serbest bırakıldı, kimisi "sembolik" cezalarla sıyırdı, elebaşları müebbet yediler ama Kılıçdaroğlu iktidara gelirse onlar da birer ikişer çıkarlar.Oysa İstanbul Emniyet Müdürü "darbeye kalkışan hiçkimse masum değildir" diyor...Diyelim ki aklınız ermedi, "yarım saat, bir saat olayı anlamaya çalıştınız, ondan sonra yapmanız gereken kafanıza silah dayansa dahi silahını bırakmak, masum insanlara ateş etmemektir"...Onlar ettiler.Fazla ucuz kurtuldular.

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Semih Paşa denilen herifi vuran da bir başçavuştur.Kafasına silah dayandığı halde teslim olmayan da bir orgeneraldir.Pek ünlü bir Kemalist, orgeneral için "onunla gezmeye bile gitmem" dedi.Başka bir şey diyemediği için "gezmeye" diyordu, dava konusu olmasın diye.Gezmeye gidilmeyecek adam Suriye'ye gitti, terör örgütünün çanına ot tıkayıp geldi.Bu ülkede en tehlikeliler, Tayyip nefreti yüzünden FETÖ'yle işbirliği yapmaya hazır Kemalistlerdir.