Bekliyorduk tabii, meşhur "baklavalı kazak" gene ortaya çıkacaktı.

Çıktı. Elbette önümüzdeki 10 Kasım'da da çıkar.

Filmi var: Kamera baklavalı kazağa yaklaşıyor, geçmeyle (fondu enchaine) önce Halide Edib Hanım, arkasından Çanakkale'de bilmemkaç kiloluk mermiyi sırtında taşıyan çavuş görünüyor...

Sanki Halide Hanım "bunu giyin paşam, Ulus Çarşısı'ndan sizin için aldım" demiş gibi...

Atatürk'ün baklavalı kazak giydiği otuzlu yıllarda Halide Edib yurt dışında gönüllü sürgündü.

Neden acaba?

Ancak 1939 yılında "İsmet affıyla" yurda döndü.

İlk işi de, on yıl önce İngiltere'de İngilizce yayınlamış olduğu "The Turkish Ordeal" adlı kitabının Türkçe baskısını (Türkün Ateşle İmtihanı) sansür etmek oldu.

Neden acaba?

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Bazı kazmalar, baklavalı kazak giyerlerse "" sanıyorlar.Ya da eski Yunanlılar'ın inandıkları gibi, Atatürk'ün ruhunun gelip o kazağın içine gireceğini... Tanrı ve tanrıça heykellerine o gözle bakarlardı. Yemesi için de heykele kurban keserlerdi, önünde yakarlardı, iyi taraflarını da ızgara yaparlardı.O kazak 1935'te falan modaydı.Bugün değildir.Otuz yıl önce bu moda gene bir çıkar gibi olmuştu, geldi geçti." gibi. Tango kaldı, mambo gitti.Atatürk giyerdi diye aynı kazağı giymeye çalışana ahmak derler.Ancak "" para kazandırırsınız, zaten o da bu amaçla sizi babalıyor.Niçin "" giymiyorsunuz? Atatürk onu da giyerdi.Niçin "" giymiyorsunuz?Niçin "" kullanmıyorsunuz?Cevdet Sunay bundan elli yıl önce bir askeri tatbikata öyle katılmıştı da gülmekten yerlere düşmüştük: Golf pantolon, avcı ceket, kafada kasket, bir elini de göğsünden içeri sokmuş...

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Bu işin gülünç olduğu kadar hazin bir yanı da var:Baklavalı kazak hep siyah-beyaz.Çünkü Atatürk'ü o kazakla gösteren fotoğraflar da hep siyah-beyaz.Kazağın renkleri bilinemiyor!O zaman da piyasaya yeni verilen kazaklar hep siyah-beyaz oluyor." diyecekseniz reklamlarınız niçin hep siyah-beyaz?Reklam ucuza çıksın diye mi yani?

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Biz Atatürk'e karşı değiliz, kazmalığa karşıyız.