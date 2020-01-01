İşte bu sabahı da bulduk.

Bu sabah kimse gazete okumaz (kitap zaten okumaz.) Ekşimiş mide, kazan gibi kafa, paslı dil... "Ziyan olmasın" diye üç gün boyunca yenecek artık mezeler, çataldan zeytinyağı lekeli beyazpeynir, donmuş barbunya fasulyası, "helmelenmiş" kalık salata, bayat kuruyemiş...

Neyse, bugün hiç olmazsa güneş doğduktan sonra kalktınız, kıymetini biliniz.

Nasıl, dün gece çılgınca eğlendiniz mi?

Kaç para kaptırdınız?

Helal-i hoş olsun, yarın sabah hepsi unutulacak.

Haydi, muhalefet de kaldığı yerden hükümete nefret kusmaya devam.

Lafı tatlıya bağlamak için iki şey anlatayım.

Fıkra gibiler ama fıkra değiller.

Gerçek.

Efendim? Hayır, konu Kılıçdaroğlu değil.



Mal ergen

Televizyon muhabiri bir gencimize soruyor:

"Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" Ergen cevap veriyor: "Çok şey düşünüyorum... Memlekete çok hayırlı olacak... İnşallah bu kanalda çok güzel programlar seyredeceğiz!" Fıkra değildir, gerçektir.

Bir başka muhabir, birkaç gence soruyor:

"Mısır'daki piramitlerin Türkiye'den çalınıp götürüldüğü söyleniyor, ne dersiniz?" Biri şöyle cevap verdi:

"Peşini bırakmayalım...

Takipçisi olalım... Geri isteyelim!" Öteki de şöyle dedi:

"Bu ne sorumsuzluk? Hükümet nasıl göz yummuş? Bu ne biçim yönetim?" Yok, bunu söyleyen vallahi Kılıçdaroğlu değil.

Bu ergenler aptal da değiller, bu daha başka bir canlı türü.

Onların bile yeni yılı kutlu olsun.