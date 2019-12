Muhalefete amma da haksızlık ediyorlar yahu...

İşte "solun lideri" İmamoğlu "temel atmama" törenleri düzenliyor ya ne güzel...

Hep "yaptırmayız" diyorlarmış, "yaparız" dedikleri pek bir şey yokmuş.

Oysa var.

Her projeye sürekli ölümüne itiraz ediyorlarmış, açıkladıkları bir proje yokmuş. Oysa var.

Bir şey yapmaya odaklanmıyorlarmış, bir şey "yaptırmamaya" odaklanıyorlarmış.

"Yapacağız" diye kavga etmiyorlarmış, "yaptırmayacağız" diye kavga ediyorlarmış.

Halkın karşısına hep projesiz çıkıyorlarmış, halkın proje sevdiğini ıskalıyorlarmış.

"Her şey çok güzel olacak" demişlerdi ya, daha ne desinler?

İşsizlik bitecek, enflasyon düşecekti, bundan güzel proje mi olurdu?

Ama diyorlar... "Uyuz hastalığını Tayyip yayıyor" demekten utanmıyorlar.

"Musluklardan sular çok ve basınçlı akmaya başladı, İstanbul Belediyesi'nde yuvalanmış gizli AK Partililer suları bol bol akıtıp bir an önce suyun bitmesine ve İstanbul'un susuz kalmasına çalışıyorlar, İmamoğlu'nu zora sokmak için" de dediler.

Vallahi bunu da yazmaktan utanmadılar.

***

Oysa vardı, CHP'nin de bir "" vardı.Unutuldu ama zarar yok, yenisini bulurlar.Kemal Bey, Orta Anadolu'da gizli tuttuğu bir yere bir "" kuracaktı.Köykent gibi, Montajkent...Bu kentte yurt dışından doktoralı 25 bin gencimiz çalışacaktı. (Genç ya da yaşlı, yurt dışında doktora yapmış toplam Türk sayısı yalnızca 517 idi...) Andromeda galaksisi de yurt dışı sayıldığından, herhalde orada doktora yapacakları da hesaba katıyordu... İleri görüşlülük...Geleceğe yatırım...Bu gençler Çin'den mal getirteceklerdi (bunun için doktoraya ne gerek olduğu bilinmiyordu.) Bu malları paketleyip Azerbaycan'a göndereceklerdi.Şanghay ile Bakü arasındaki en kısa yol Çankırı'dan geçiyordu.Bu malları niçin Çinliler'in bizat kendilerinin paketleyip Azeriler'e satmadıkları ise karanlıkta kalıyordu...Eh, CHP iktidara gelemediği için bu proje de uygulanamadı.Bir gelseydi, kalkınacaktık.Ama halk cahildi.Bu projeyi destekleyecek yerde gidiyor gidiyor uçak yapanlara, helikopter yapanlara, denizaltı yapanlara oy veriyordu.

***

Bir tek muhalif yazar kafasını kaldırdı.dedi.Adamı gazetesinden kovdular.