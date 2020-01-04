Ordumuz Somali'ye gidince sesinizi çıkarmazsınız, çünkü başında "Çevik Paşa'nız" vardır.

Arslan bürokrasi...

Ordumuz Bosna'ya gidince ağzınızı açamazsınız, çünkü buradaki Boşnaklar canınıza okurlar.

Ordumuz Kosova'ya gidince, hatta Arnavutluk'a gidince doğal karşılarsınız.

Ordumuz aynı zamanda Afganistan ve Katar'dadır.

Bahreyn'dedir.

İkili anlaşmalar uyarınca Azerbaycan'dadır.

Ordumuz Kıbrıs'a gidince de sevinç çığlıkları atarsınız.

Orada bir kolordumuz vardır, yirmi bin asker.

Enver Paşa'nız Galiçya'ya kolordu gönderdiğinde de itiraz etmediniz.

Orada bir "Osmanlı şehitliği" var şimdi. "Şehit haberleri" gelmişti, hem de bol miktarda....

Peki taa Süveyş Kanalı'nda ne işiniz vardı? Çünkü Almanlar istemişlerdi.

Ordumuz Irak'tadır, orada üç bin askeri vardır.

Ordumuz Suriye'dedir, orada on beş bin askeri vardır.

Ama ne hikmetse ordumuzun Libya'ya gitmesi size batar.

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Arkadaşlar, Libya'ya asker gönderme kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir.Meclis'in kararı kanundur.Meclis'te sizin beğenmediğiniz partiler bulunabilir, Meclis çoğunluğu sizin beğenmediğiniz bir parti ya da partilerde de olabilir.Çözümü basittir, kazanırsınız seçimi, alırsınız Meclis'te çoğunluğu, çekersiniz askeri Libya'dan.Hatta boyunuz yetiyorsa Kıbrıs'tan da çekilebilirsiniz.(Bekleyin, belki sizi o zaman Avrupa Birliği'ne de alırlar.) O zamana kadar da çemkirmekle yetineceksiniz.Artık bir komutan cumhurbaşkanına kafa tutup ve de "ben oraya girmem" diye istifayı basıp kaçamıyor.Ordu sivil iktidarın emrindedir.Sivil iktidar da, anayasa uyarınca, Meclis ile cumhurbaşkanı arasında paylaşılmıştır.TBMM'ye karşı gelen yamulur.Gördünüz, alnının şakından vuruyorlar, gidiyor.

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Ünal... Sen Kemal Bey'in yardımcısı mısın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi misin?NATO'nun başkonsolosu mu yoksa?Görevin alternatif dış politika üretmek mi, yoksa Amerikan çıkarlarını korumak ve kollamak mı?"Ajan" mısın kardeşim?Bu kelimeyi "gizli ajan" anlamında değil, "acenta" anlamında kullandım.