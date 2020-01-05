Televizyonda bir emekli binbaşımız var... Bileceksiniz, hani kabak kafalı...

İzlenen kanallarda yer bulamadığı için çarçur kanallarda boy gösteriyor.

Fakat zarar yok, çünkü FETÖ'cüler hükümete uyuzluk olsun diye alıp alıp YouTube'a veriyorlar, oradan izleyebilirsiniz.

Moral bozmak, kötümserlik ve korku yaymakla görevli.

Kendisine "tutmayan komplo teorilerinin efendisi" adı verildi.

Sözü sohbeti de keyiflidir ha...

"Strateji uzmanı" geçiniyor. Aslında fizik öğretmeniymiş. (Bu memlekette politikaya meraklı amma çok fizik hocası var yahu...)

Bununla da çok dalga geçildi.

Binbaşı bir süre ısrarla "dolar yedi lira olacak" dedi, sonra zam yaptı, "on bir liraya" çıkardı.

Bankalardaki paralara da el konacaktı...

Binbaşıya göre 2019 yılında Türkiye'de darbe de olacaktı. İç savaş çıkacaktı.

"Kan oluk oluk akacak" da diyordu.

***

Binbaşım, sen sallamayı bilmiyorsun.

"Somut" palavra sıkarsan madara olursun.

Gerektiğinde yalayabileceğin "afaki" şeyler söyleyeceksin.

"Dolar artacak" diyeceksin mesela. Doların artacağını bilmek için ilkokul diploması yeterlidir.

Ya yuvarlak konuşacaksın, ya da faşistler gibi iyice utanmazlığı ele alıp atacaksın.

"Erdoğan helikopterle Malezya'ya kaçacak" diyeceksin mesela.

Hesabını sorarlarsa, "henüz kaçmadı ama her an kaçabilir" der geçersin.

Binbaşım, dersini iyi çalış, sözgelimi Kılıçdaroğlu'nun abuklamalarını izle, oradan sana da çok ekmek çıkar.

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Laf bitti

ORC kuruluşu bir kamuoyu araştırması yapmış, siyasi eğilimleri yoklamış.

Bir başkanlık seçiminde hangi muhalefet lideri Erdoğan'a karşı adaylığını koyarsa ne kadar, Erdoğan ne kadar oy alır?

Sonuç şöyle:

Erdoğan yüzde 50.2 - Akşener yüzde 38...

Erdoğan yüzde 50.9 - İmamoğlu yüzde 34.2...

Erdoğan yüzde 52.1 - Gül yüzde 32.8...

Erdoğan yüzde 53.7 - Kılıçdaroğlu yüzde 31.7...

Peki biz ne demiştik?

Dikkat ederseniz, Davutoğlu ve Babacan'ı sormaya bile gerek görmemişler. İnce'yi hele hiç.

Keşke Selo Başkan'ı ve Temel Reis'i de sorsalardı.

Meral Hanım'ın muhalefet liderleri içinde en yüksek oyu alması meseleye ayrı bir güzellik katıyor.

Kılıçdaroğlu'nun içler acısı durumu da CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın "hissiyatını" yansıtıyor.

Kılıçdaroğlu bunu bildiği için asla kendini öne atmıyor, asla aday olmuyor.

İmamoğlu da bunu bildiği için kendini 2023'e değil 2028'e hazırlıyor.