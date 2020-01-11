Eğlenmiyoruz, İstanbul için üzülüyoruz.

İstanbul'un başında bir siyasi balon var.

Solcu geçinen bazı puştların "solun lideri" olarak pazarlamaya çalıştıkları Karadenizli bir inşaat müteahhidi bu adam. Çok zengin. Arsaları, apartmanları var.

Yüzünde hiç de güven vermeyen zorlama bir gülümseme...

İmamoğlu için "hay ellerim kırılsaydı da..." diyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

İmamoğlu da sanki "kibir koleksiyonu" yapıyor, onun da şişinmesi gün geçtikçe yükselişte.

Televizyon tartışmalarına katılıyor.

Ama her zaman ona soruları önceden verecek bir şerefsiz bulamaz ki...

Sıkışınca da sinirleniyor tabii.

Kendisine "ters" soru sorulmasını istemiyor.

Kendi görüşüne aykırı kimse olmayacak ortalıkta.

Bilim adamları onu desteklerlerse tamam, onu yalanlarlarsa tu kaka.

"Bu adamı neden çağırdınız" diye program sunucusundan hesap soruyor. Hani, bizim için "niçin yazdırıyorsunuz bu adama" diyen faşistler gibi.

Onun kafasına uymayan kişilerin programa davet edilmesine "yanlış" diyor.

Çok demokrat maşallah...

O kadar demokrat ki, Kanal İstanbul'un referanduma götürülmesi önerisinde "referandumdan benim istediğim sonuç çıkmazsa mücadeleye devam ederim" diyor.

Halk onu seçerse iyi, onun dediğini yapmazsa tu kaka.

İmamoğlu "kanal depremi tetikler" dediyse tetikler. Bitti. Ne diye pişmiş aşa soğuk su katıyorsunuz?

Bozum olunca da efeleniyor: "Ben herhangi bir konuğunuz değilim. Ben on altı milyonluk bir kentin belediye başkanıyım!"

***

Kırk altı milyonluk kentin belediye başkanı olsan... Bu sana üstünlük mü sağlıyor?

Yoksa çoktan cumhurun başkanı oldun da bizim mi haberimiz yok?

Sen kimsin? Alt tarafı belediye reisi. Şehremini.

Şimdi bana kızıp suyumu mu kesersin, çöpümü mü almazsın?

Başka ne yaparsın?

Şimdiden böyle kasılırsan, böyle şişinirsen, ya günün birinde gerçekten cumhurbaşkanı olursan ne halt edeceğiz? Hepimizi astıracak mısın?

Demek ki yanına yaklaşılmaz hale geleceksin...

Hani bir zamanlar Çankaya'nın Olimpos tepesinde oturan memur ilahı İnönü gibi...

Daha şimdiden böyle böbürlenen, bu kadar uçan adam, günün birinde gerçekten iktidar mevkiine gelirse neler yapmaz?

Madem öyle, içinde "yapmak" fiili geçen bir cümle daha kuralım:

Neredeyse bir yıla yaklaşıyorsun, İstanbul'da neler yaptın? İşçi çıkarmaktan ve zamdan başka?

Bir taş koydun mu taşın üstüne, bir çivi çaktın mı?

Yaptıkları, CHP'nin yapacaklarının teminatıdır.

***

Daha fazla bir şey söylemeden doktora git



"Putin Atatürk Havaalanı'na indi. Şu anda İstanbul'da çalışan tek havalimanı Atatürk. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum."

Engin Özkoç (CHP grup başkanvekillerinden biri)