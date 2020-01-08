Muhalefet başka şeydir, eşşoğlueşşeklik başka şey.
Türkiye'de bu ikisini birbirine karıştıran çok kişi var.
Hayır, faşist gazetenin yaptığı "vahşi muhalefeti" kastetmiyorum.
"Erdoğan helikopterle Malezya'ya kaçacak" türünden zırvalar, uyduranın tıynetini ortaya koyar, o kadar.
"Tayyip Kanal İstanbul'un reklamı için kaptana Boğaz'da özellikle kaza yaptırdı" diyenler de en fazla kendi çaplarını.
"İstanbul Belediyesi'ndeki gizli AK Partililer suları fazla akıtıyorlar ki su bir an önce bitsin ve İstanbul sıkıntıya düşsün, faturası İmamoğlu'na çıksın" yazanlar da kendi bilmemnelerini, her ne denirse artık...
Sanal ortamlarda kol gezen cahilleri ve psikopatları kastediyorum.
Muhalefet süsü verilmiş rezillikleri...
Bunların bir kısmını FETÖ kalıntıları kasıtlı yumurtluyorlar, bir kısmını da kendini solcu sanan "mallar"...
***On dokuz yaşında bir kızcağız kendini denize attı.
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Demek ki ne yapacaksın?
"Sosyal medya" denilen psikopat ortamında dolanan zırvalara kulak asmayacaksın. Aklını başına toplayacaksın.
Amerikan malları "dünya düzdür, dünyanın yuvarlak olduğunu şeytan söylüyor" dediklerinde küfür edip geçeceksin.
Bir Rus manyağının "git intihar et" demesiyle intihar etmeyeceksin mesela.
Ama gel de bunu ergenlere anlat.
Ergenleri geç, gel de "muhalif mallara" anlat...
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Maslahatgüzar
"Sayın Erdoğan, ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım."
Meral Akşener