Bir kısım Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni her zaman olduğu gibi harikalar yaratıyor.

Seçim gecesi "Muharrem İnce'yi kaçırdılar" söylentisini yayan şizofren kitle (uzaylıların kaçırdığını söyleyen manyak bile çıkmıştı), şimdi de yeni bir parti istiyor ama bu yeni partiye oy vermeyi düşünmüyor.

CHP seçmenleri arasında bir anket yapılmış, katılanların yüzde 40'ı yani yarıya yakını yeni bir partinin kurulması gerektiğini belirtmiş ama bu partiye oy vermeyeceğini de eklemiş.

Öyleyse neden istiyorlar? Ruh hastası mı bunlar?

Çok basit: AK Parti'ye zarar verir diye.

Bundan medet umacak kadar düştüler.

Büyük umutları İmamoğlu'nun "henüz" aday olmayacağını da anladılar.

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Lakin, CHP seçmeninin ilgisi canlı tutulsa bile genel olarak halkın yeni partilere duyduğu ilgi sönmekte...Geçen yılın şubat ayında bu beklenti yüzde 34.6 düzeyindeymiş... Aşağı yukarı CHP seçmeniyle aynı oran...Fakat kasım ayında yüzde 15'e düşmüş. (Eylül ayında iyi kötü yüzde 25.8, ekimde yüzde 18.6 kadarmış...)Önümüzdeki şubat ayında da yüzde 10'a kadar düşmesi bekleniyor. Buna ilgi değil de "" mı demeli?Bu bize "" hakkında da bir ipucu verir.Zaten, "" Davutoğlu'nu çoktan bir köşeye gömdüler.Bir heves Babacan'ı bekliyorlar ama o da işi ağırdan alıyor, erteledikçe erteliyor.

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Yeni parti isteyenler arasında da beklenti çok çeşitli ve hatta çelişkili...

Kimisi "Atatürkçü bir kimlik" istiyormuş (maşallah Gül ve Babacan çok Atatürkçü adamlardır), kimisi milliyetçilik, kimisi demokrasiyi öncelemesini ("öncelemek" diye bir fiil varmış dilimizde), kimisi ekonomiye ağırlık vermesini, kimisi de "İslamcı bir çizgide" olmasını...

Fili herkes kendine göre tarif ediyor yani.

Hüsrana uğrayacaklar.

Bunu kendileri de hissediyorlar.

Yeni partinin ya da partilerin "götürebileceği" oy ya yüzde 1, ya yüzde 2...

Ama bu da onlara yeterli görünüyor. Buna "fit" olacaklar.

Çünkü amaç Erdoğan'a zarar vermek. Ama yüzde 1, ama yüzde 2, Allah ne verdiyse... Bir diğer amaç, Gül'ü bir şekilde "çatı adayı" olarak öne sürebilmek...

Elde edebilecekleri en büyük başarı Erdoğan'ı "çelmeleyip" seçimi ikinci tura bıraktırmaktır.

Fakat, Allah'ın işine bakın, "Erdoğan'ın uluslararası sorunlarda yaptığı hamleler seçmeni tekrar kazanmasına yol açıyormuş!"

Sonuç şimdiden belli ama muhalif basın daha üç buçuk yıl bu goygoyun kaymağını yemeyi deneyecek.

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Fizikten de anlar



"Enerji, hayatın sürdürülebilmesinin temelidir."

Meral Akşener