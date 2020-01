Tam 127 milyon 500 bin dolarlık sahte banknot ele geçirilmiş.

Üst üste koymuşlar, dağ gibi, rüya gibi... Orta boy bir otomobil hacminde...

Geçen sene de 271 milyon sahte dolar ele geçirilmişti.

Şaka değil bu rakamlar...

Televizyon kamerası yakından gösterdi, vallahi gerçeğinden ayırdetmek çok zor. "Filigranı" falan her bir şeyi tamam.

Dolarlarını "yastıkaltında" saklayanlar umarım gece uyuyabilmişlerdir...

Bunları basanlar da FETÖ'nün adamları! Daha doğrusu FETÖ'nün "taşeron" iş yaptırdığı profesyonel kalpazanlar.

FETÖ örgütü bu parayı "yurt dışındaki firari üyelerini beslemekte" kullanıyormuş...

Eee, yani şimdi aç mı kalacak bu çocuklar? Hakan ne yiyip ne içecek? (Can için sorun yok çünkü onun maaşı Alman Bundesbilmemne'den işliyor) Maaşı Langley'den alanlar da korkmasınlar, onlar sahte para vermezler, para banka hesabına yatar.

Mı acaba? Almanlar da İlyas Bey'e -ünlü casus Çiçero- sahte sterlin vermişlerdi de adamcağız kaçtığı Brezilya'da bunları bozdurmak istediğinde mosmor olmuştu... Neyse ki sonra İlyas Bey'e devlet hizmetinden maaş bağladılar (Osmanlı buna "hidemat-ı vataniyye" derdi), o da gitti Almanya'ya yerleşti.

Filmi de var, daha doğrusu filmleri... Önce James Mason, şimdi de Erdal Beşikçioğlu oynadı.

Casus Çiçero'ya verilen sahte beş sterlinlik banknotları Mauthausen toplama kampında "Salli" namıyla maruf ünlü kalpazan Salomon Sorowitsch basmıştı. Bir adedi fakirin koleksiyonunda mevcuttur. (Mükemmele yakın, yalnızca filigranındaki Bank of England yazısının N harflerinden birindeki çengelden anlaşılabiliyor.)

***

Ya siz de bunları bozdururken yakayı ele verseydiniz ne olacaktı?" diye ağlayacak mıydınız yoksa içeri girip efendi gibi yatacak mıydınız?Belki sizi de "" diye oyalarlardı.Belki size "" yazar gönderirdi.Belki Hazret-i İsa cuma günleri sizin koğuşa namaz kıldırmaya gelirdi.Belki ara sıra efendimiz bile uğrardı...Sizi kötü kazıkladıkları ne zaman kafanıza dank edecek?Bütün bunları Fetullah'ın boklu donunu koklarken düşünecektiniz sefil herifler!