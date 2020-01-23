Bazı kişiler, CHP iktidara gelirse neler yapar, merak ediyorlar. Yani kimseden duymadım da "herhalde eden vardır" diye düşünüyorum.
Dış politikada ne yapacağı belli: Libya konusu kapanacak, Suriye'den çekilecekler, sınırımızın dibinde bir Kürt devleti kurulmasına izin verecekler. Örgüt ufak ufak tekrar Türkiye'ye sızacak. Hendekler mendekler canlanacak.
S-400 füzelerini depoya tıkacaklar. Acaba Amerikan uzmanlarının onları "yakından incelemesine" de izin verirler mi?
Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan falan, hepsini salıverecekler.
Fetullah da gelecek mi? Herhalde. Buraya kadarını herkes tahmin edebiliyor.
"İşsizliği" nasıl azaltacaklar?
IMF ile anlaşıp yüklüce bir borç alacaklar, bunu kendi güdümlerindeki kurumlara, belediyelere falan, dağıtacaklar. Onlar da bu parayı üleştirmek için kadrolarını hababam şişirecekler, partiden kart getireni "işe koyacaklar"... IMF parasının asıl büyük kısmı, tıpkı Yunanistan'da PASOK iktidarının yaptığı gibi, "devlete dolduracakları partililere" gidecek.
Daha da korkuncu var: Yaşa maşa bakmadan her ağlayanı emekli edecekler.
Devletin sırtına altından kalkamayacağı bir yük binecek.
Devlet iflas edecek.
Kemal Derviş ihtiyarladı, ABD daha genç birisini bulup gönderecek.
Gençler, yaşları tutmadığı için izleyememiş oldukları filmin bu kez daha renklisini görecekler...
Büyük politika dehası Bülent ve ne büyük bir kadın olduğunu zamanında anlayamadığmız Rahşan Ecevit devrinde öyle olmuştu.
***