Profesör Cemil Koçak'ın yeni bir tarih kitabı yayınlandı: "İsmet İnönü ve Resmi Tarih"...

Mutlaka okuyun. Daha doğrusu, Cemil Koçak'ın bütün kitaplarını okuyun.

Resmi tarih yutturmacalarının paçavrasını çıkarıyor.

Her eserinde biraz daha...

Örneğin, Fevzi Paşa'nın (Mareşal Çakmak) Atatürk hakkında Kazım Karabekir'e neler demiş olduğunu ancak Profesör Koçak'tan öğrenebilirsiniz.

Bu son çalışmasında da, İnönü'nün başbakanlıkta son yılını, resmi tarihten silindiği ve "karanlıklara karıştığı" ara dönemi ve Atatürk'ün ölümüyle Milli Şef oluşunu incelemiş, o dönemin gazetelerini taramış.

Eski gazete okumak çok keyiflidir.

Örneğin, 30 Ağustos 1939 tarihli Akşam gazetesine bir göz attığımızda (bugünkü Akşam'la karıştırmayınız), 1 Eylül'e, yani Almanya'nın Polonya'ya saldırmasına iki gün kala, şu cümleyi manşetten okuyoruz:

"Harp tehlikesi azaldı." Eh, necip Türk matbuatı hakkında bir fikir verir...

***

Kitapta, İnönü hakkında yazılmış şiirler de yer alıyor tabii.

Bakınız, Mehmet Necati Güngay adında büyük bir Türk şairi, hamiyyetli bir vatan evladı ne yazmış:



Yurdun temel taşı o

Ulusumun başı o

Bize can yoldaşı o

Şanlı İsmet İnönü



Atatürk'ün eşidir

Dünyanın güneşidir

Türklüğün ateşidir

Şanlı İsmet İnönü

***



Fakat daha da ilginci var.

Hasan Ali Yücel, Köy Enstitüleri'nin babası... Devrin Milli Eğitim Bakanı... Oğlunun deyimiyle "çağın en güzel gözlü maarif müfettişi"...



İnönü için bir şiir yazmış.

Diyor ki:

İsmet İnönü...

Ey cumhurbaşkanımız...

Büyük İsmet İnönü...

Seninle şenleniyor

Vatanın her bir yönü!

Sen savaşlar kartalı

En büyük kahramansın!

Türk çocuğu ismini

Dünya durdukça ansın

Atatürk'ün en büyük

Kılınç arkadaşısın sen

İnönü'de ordunun

En yüce başıydın sen

Bugün de yanımızdasın

İşte karşımızdasın

Bugün de canımızdasın

İşte yanımızdasın...

***



Köy Enstitüleri'ni yeniden açalım vallahi.

Bakalım "Ey büyük Kılıçdaroğlu" şiirini de kim yazar?