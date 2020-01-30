Türkiye'de tam 631 bin "deprem riskli bina" saptanmış, Şaka değil.

Bunların 515 bini de yıkılmış. Bu da şaka değil.

İstanbul'da böyle 338 bin yapı saptanmış.

Bunların 272 bini "dönüştürülmüş"...

Hepsi bir gecede mi dönüştürülecekti? Başka nasıl olacaktı?

Sarı renkli hafriyat kamyonlarına sövmeyi biliyorsunuz ama...

***

Elazığ 'da 4 bin 671 riskli bina varmış, bunların 4 bin 188'i yıkılmış.Eh, bunların arasında Mavigöl Apartmanı yok. Malatya 'da riskli bina 4 bin 9, bunların da 2 bin 851'i yıkılmış.Depremde değil, devlet yıkmış, yerine yenisini yapmış.Elazığ'da şimdi bu depremde yıkılan bina sayısı 76... 645 bina da ağır hasarlı...Bunlar dönüşüme "" binalar. Ölenlerin yarıdan çoğu da bu binalardan.Depremde yıkılan binalar "" kalma...

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Elazığ'da "" yapılan kamu binaları sapasağlam ayakta kaldı.Erzincan'da Süleyman Demirel 'in müteahhitlik döneminde yaptığı bir kız öğrenci yurdu yıkılmıştı, genç kızlar ölmüştü, onun hesabını sormuş muydunuz?Büzük isterdi.Varto'da 3 bin kişi gitti, Lice'de 2 bin 330 kişi, Erzurum 'da bin kişi, Van 'da 600 kişi, Bingöl 'de 176 kişi, şimdi Elazığ'da çok şükür yalnızca 41 kişi.Kimden hangi hesabı sormuştunuz?

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Bakın adamınız İmamoğlu da İstanbul depremine karşı nasıl bir önlem aldı?Deprem Risk Yönetmeliği'ne 2020 yılı için ayrılan bütçeyi yüzde 65 azalttı.Öte yandan, CHP, İP ve HDP'li belediye başkanları da, bir yandan CHP, İP ve HDP'liler Kanal İstanbul'a küfür ederken, diğer yandan Kanal İstanbul "" arsa satıyorlar. Emlakçılık yapıyorlar. Kanaldan "" bekliyorlar.CHP ileri gelenleri bölgeden harıl harıl arazi alıyorlar. Kanal'a söve söve.

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Uzun söze gerek yok, bir tek şey ekleyip geçeyim:

1939 Erzincan depreminde tam 33 bin kişi ölmüş, 100 bin kişi yaralanmış, 116 bin bina yıkılmıştı...

"İsmet İnönü nerede" diye sorabilmiş miydiniz?

Büzük isterdi.

Çünkü memlekette demokrasi vardı.

Şimdi memlekette demokrasi olmadığı için rahatça uyuzluk edebiliyorsunuz.

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Kayaroğlu



"Depremle sarsılan Elazığ'dayız." Ekrem İmamoğlu

Ertesi gün: "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşimle birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz." Ekrem İmamoğlu